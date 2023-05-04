同事結婚因「人數過多」突不邀他 網一看狂讚：不是更爽？

不少結婚會邀請親朋好友甚至是同事出席婚禮，一名網友要參加婚禮的婚禮，沒想到後來婚禮卻因人數過多，同事請他不要去了，但他仍然看到不少其他同事參加，令他相當尷尬，「請問大家這是我的問題還是對方的問題？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，他原本要出席同事的婚禮，對方也滿心期待很歡迎他，沒想到後來卻表示，人數過多需刪減人數，「請他不要去了」，但仍然看到蠻多對方的同事與朋友都有參加，並沒有告知人數過多的問題，他也強調，跟這位同事沒有過節，在公司互動也很好，於是想問問，「請問大家，這是我的問題還是對方問題？或是大家之後遇到她會裝沒事嗎？」。

網友紛紛表示，「這位同事本性很自私而且腦袋沒有很好，不會處理事情」、「我不會一直幫對方找理由然後說服自己，對方說怎樣就怎樣，那就這樣就好，但肯定會裝沒事，但就僅只於此」、「這也太瞎了吧，這種人以後就不用交陪了」、「沒禮貌的人」、「這代表你一點都不重要，看清就好」、「回他等你下次結婚的時候再邀請我」、「我個人是不理解為什麼，但我不會花時間在不重要的人身上」、「只是同事而已，不用太在意」。

有網友認為，不用去剛好省下紅包錢，「不用去也不用包啊，把紅包錢拿去跟另一半吃頓好料，不是更爽？」、「沒參與省了紅包錢不是很好嗎？如果妳非得要送紅包不可，那就送啊」、「雖然心情會受影響但是轉個念頭，能夠省下紅包，好像也不錯」、「代表你只是普通的同事，禮金省下來了」、「無所謂正好省下禮金！同時會開始無視此人所有」、「會不爽，但可以省下一筆錢又可以減少不必要的人情交際，想想也不錯」、「省了也好，我是指人生用在此人的時間」。

有網友則分享自身經歷，「我遇過類似情況，還好平常不會見面，就當作省錢，結果因為這樣能去參加別的活動，而且還抽到獎，哇哈哈」、「我遇過，整個部門都收到請帖，只有我沒有，而且還有工作上的往來，當下只能安慰自己省下一筆紅包錢，所以可以理解你不舒服的感覺，反正就上班好同事這樣」。

不過，有網友表示，「想那麼多幹嘛？人有遠近親疏之別，人家依照自己的標準來刪減很正常，不在刪除之列的當然無需告知，需要通知的，肯定只有被刪除者，不見得就是刻意排擠你，除非只剔除你一個人」、「坦白說因為疫情的關係，這幾年結婚的人訂席位置量估計的極度保守，開放後大家踴躍參加婚宴，位置真的會不夠...」。