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他點生魚片驚訝「怎麼沒油花」 網笑噴：這隻鮭魚健身過

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣人非常喜愛吃生魚片，新鮮的味道加上沁涼的口感，讓許多吃貨愛不釋手，但顧客與餐廳對價格、品質的認知落差，卻也常常引起消費糾紛。最近有網友到高雄某漁港點了300元生鮭魚片，看到顏色、油花都不太理想，吃下之後口感、味道也不滿意，拍照上網抱怨。

一名網友日前在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己到高雄某魚港觀光，期間到餐廳點了一份300元的鮭魚生魚片，約10片鮭魚放在碎冰跟蘿蔔絲上，吃了之後發現傻眼：「口感不怎麼鮭魚，油花不怎麼鮭魚，顏色不怎麼鮭魚，味道真的不怎麼鮭魚」。這盤生魚片明顯少了油花，色澤也不太一樣，看起來有種怪異的感覺，讓人不曉得究竟吃了什麼。

最近有網友到高雄某漁港點了300元生鮭魚片，看到顏色、油花都不太理想，吃下之後口感、味道也不滿意，立刻拍照上網抱怨。圖／翻攝爆料公社
最近有網友到高雄某漁港點了300元生鮭魚片，看到顏色、油花都不太理想，吃下之後口感、味道也不滿意，立刻拍照上網抱怨。圖／翻攝爆料公社

照片一出引起網友引起熱烈討論，有網友開玩笑表示，「這隻是健身過的鮭魚」、「這絕對是剛從醫美抽脂回來的」、「減肥成功的鮭魚」、「這隻鮭魚健身房沒少跑。」

也有不少網友指出，這應該是智利冷凍鮭魚解凍後的樣子，「因為水分冷凍後撐開魚肉又退冰，所以表面有皺摺」、「你應該沒跟老闆說清楚，你要的是生食吧，老闆以為你要回去煮味噌湯的」、「感覺像冷凍智利或鱒鮭解凍後出的，這兩年歐洲系統的鮭魚飆漲，沒素質的店家就會惡搞」、「這是冷凍退冰的，顏色是鮭魚沒錯，並不是紅鱒，鮮度真的不好，這樣300元我覺得他真好賺」。但也有人表示，一分錢一分貨，「你可以選擇3,000元的」、「真想看看你心目中的三百元的鮭魚生魚片長怎麼樣子」、「300塊真的不能要求太多」。

也有內行人解釋，鮭魚依照部位的不同，油花分布也會不一樣，如果是腹部、背部的魚肉，油脂較為豐富，會比較好看，但如果是尾段的肉，油花較少、看起來就會是這種情況。

爆料公社 生魚片

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