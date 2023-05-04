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月底吃土！最窮時怎麼活？他分享大絕招買這物「300元撐一個月」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為月底吃土示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為月底吃土示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

物價一直漲，很多銅板小吃都不再銅板了，但是很多人薪水卻沒漲，到月底只好吃土度日。有網友在ptt提問「大家最窮窮到什麼程度」，不少過來人現身說法，讓人嘆為觀止。

原po說，他大學時不想跟家裡拿錢，所以靠自己打工度日，「最窮窮到剩300過一個月」，他靠著買麵粉，自己做料理，做成饅頭、麵疙瘩，再買點絞肉就可以做包子或水餃，就這樣活過一個月，最後還有剩一些零錢。

不少網友也分享經驗談，「一天一餐，吃營養口糧配水，還要分配每天的片數」、「白麵條加沒用完的各種醬包」、「月底只找能刷卡的店買晚餐」、「去超市撿便宜，買8塊錢麵包QQ」、「即期吐司一條配果醬吃一週」、「兩個星期每天只吃一餐，統一麵+蛋」、「學生餐廳早餐15點兩份包午餐，晚餐25，一天只吃55」。

不少人對「窮」的感覺記憶猶新，「最窮只有532塊 永遠不會忘記這個金額」、「高麗菜吃一個月，一個月瘦10公斤，嘴裏都鐵味，掉髮、嘴破及皮膚乾燥等等」、「曾經窮到沒飯吃，戶頭剩不到100領不出來，還好餐飲業打工是領現而且附餐」、「繳完房租信用卡費戶頭剩幾千塊吧，很接近零鴨蛋沒有負債過」、「家裡沒電好幾天」、「曾經被欠薪2個月，撐到第三個月11號，手邊剩74元，絕望到在路邊痛哭」。

不少人找外援，「大學不敢跟家人拿錢，趁學餐人多去撈免費的湯來喝」、「高中沒住宿舍偷混進去吃人家的團膳 （晚餐）」、「去每一台自動販賣機地下看有沒有人掉零錢，搜刮的一些零錢拿來吃飯這樣」、「跟女朋友借錢買午餐，然後次月還...壓力山大」、「靠麵包店打工的同學帶報廢麵包過日子」、「去社福中心當志工，換個便當吃」。

不少人看完留言心懷感恩，「感謝爸媽」、「衣食無缺真的要好好感謝家裡」、「好多人都是辛苦過來的…拍拍」、「本來以為自己夠慘，看推文覺得自己的慘大概只有在中位數」。

薪水 打工

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