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不會臭奶呆！年輕人嘆「有質感溫柔台灣腔」越來越少 過來人揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為在台灣漸漸聽不到有質感的「台灣腔」了。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
有網友認為在台灣漸漸聽不到有質感的「台灣腔」了。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台灣人說話的腔調真的跟過去不一樣？有網友發文表示「台灣腔越來越難聽」，認為現在大家講話的咬字不清楚，越來越「臭奶呆」，雖然有特色，「但總覺得跟以前相比，越來越沒有質感了」。文章一出，掀起網友討論，有過來人則點出原因。

一名大學生在Dcard發文，表示「以前的台灣腔真的好好聽」。原PO分享1980年的影片，指出過去的台灣腔好聽又溫柔，但現在很多人「ㄗㄘㄙ」不分、「ㄓㄔㄕ」的咬字也不會特別清楚，會出現如「白痴（ㄘ）喔」、「就是（ㄙˋ）阿」，講話有越來越「臭奶呆」的趨勢。原PO認為，雖然有特色，「但總覺得跟以前相比，越來越沒有質感了」、「我認真覺得，要說以前的台灣腔是地球上最好聽的中文發音也不為過」。

對此，有網友認為腔調確實與過去不同，「我也覺得爸媽那年代的人講話咬字比較清晰，聽起來也比較溫柔好聽」、「我懂我懂，有時候重溫『不可思議的世界』會發現腔調還是有點不一樣」、「我可以懂妳意思，因為我也是講話超清楚的那種人，就是咬字清楚，沒有捲舌，跟中國腔還是不一樣」。

另有網友指出，原PO談到的「台灣腔」非台灣腔，「我認為正港的台灣腔是台灣國語」、「那根本就不是台灣腔…妳想咬字清楚去上正音班就好」、「早期的腔調就是大陸那邊過來的啊，倒不如說現在的台灣才是在慢慢發展出自己的腔調」、「妳所謂的早期台灣腔就是外省或外省第二代口音啊，二代講話沒那麼兒化音但比一般閩南台灣人還字正腔圓」、「我覺得就是廣播或是主播在講話的聲音啊」。

也有過來人現身說法，「印象中在1990-2000年之間，電視廣播主流的口音都是這種腔調，我從小都操這種口音…大概2015年進醫院之後，為了溝通方便，基本上也盡量把捲舌音放軟了，反正語言跟口音本來就是溝通方便就好的東西」。該名網友也分析原因，「覺得主要的改變還是來自於2000年的政黨輪替，民進黨推行本土化政策後，廣播電視電影跟各種媒體以及學校裡，不再有所謂國民黨制定的『標準口音』，台灣的主流口音就會順著這個社會自然發展」、「一部分可能的原因則是，扣除掉外省移民，台灣漢人主要的方言閩南語跟客語，本來就沒有捲舌音，那這種捲舌音如果沒有強行輸入，本來就會慢慢變軟」。

台灣人 閩南語 國民黨 民進黨 主播 大學生

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