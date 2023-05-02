沒買車不開？跟旅行團遇強迫購物 網點名這些國家：還會關人

疫情趨緩，觀光旅遊業復甦，出遊跟團是省錢、省力的好選擇。不過有網友分享自己聽來的恐怖故事，昨（1日）以「以前跟旅行團真的有強迫購物行程？」為題發文，引起不少關注。

該名原PO在PTT表示，自己很少跟團，但聽說有強迫購物的地方，一進去鐵門甚至直接拉下來，令人感到非常害怕。他聽太太透露以前廈門就有這樣的購物行程，強迫大家要買很貴的東西，不過聽說近年來比較沒有了，好奇詢問眾網友有沒有相關經驗。

對此，底下鄉民回覆，「現在也有啊」、「超低團費的，先騙去再宰」、「一定有，網路上還有影片，沒有消費滿額的話，導遊就會威脅」、「低價旅行團，就是綑綁這些行程啊」、「還有上遊覽車賣東西的，不跟他買，都不好意思」、「遊覽車直接說故障不走了」。

不過也有網友表示，不是所有團都得購物，而且國內旅行團基本上現在比較少有強迫行為，「台灣有排購物，但是沒聽過不買不准走」、「以前確實有，後來就不太會強迫你買，但是會白眼」、「海外團居多，但四年前台灣也有」。

此外，也有許多網友分享飛海外經歷，其中日、韓、泰等國家最常被點名。「韓國旅行團就是，建議不要參加韓國的」、「韓國一堆 ，硬要關一個小時不能出來，如果買到一定額度會提早放人，人參、保肝丸、彩妝之類的，然後都很貴」、「泰國畢旅時有，還被兇」、「去日本被關過買珍珠，去泰國被關過買魟魚」、「2018年去日本還有啊！」