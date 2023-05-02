墾丁驚傳烤玉米1支要價300元？ 業者闢謠：不可能有這種天價

上月有民眾到墾丁參加音樂祭，發現某攤販一片雞排賣120元，直呼「台灣人真的很有錢」，網友紛紛酸「墾丁物價不意外」而日前墾丁又傳出天價食物，有PTT網友「烤玉米一隻三百已經是公道價了嗎？」以題發文，表示自己去墾丁買玉米，竟然一支要價300元，引起網友熱議。

原PO發文表示，在墾丁買了玉米，一支價格300元，買了三支900元，質疑大賣場一支玉米5元，經過火烤一下卻漲到300元，烤玉米的玉米難道不是一般的玉米嗎？但是大量網友湧進留言表示不可能有這種天價，台北夜市烤玉米也才70元，130都覺得太貴，即使是1支100元也吃不下去。

東森新聞受訪的墾丁攤商表示，賣玉米會將玉米放在秤上秤重，秤重約一兩18元，一支價格大約落在120元左右，消費者可接受價格之後才開始烤，而對於有網友到當地買到一支300元的天價烤玉米，直呼「不可能」，一支300元的玉米連攤商都不覺有遊客會買單。業者擔心，疫情過後，墾丁遊客逐漸回籠，這樣的網路傳言恐怕會影響當地觀光。

也有大量網友留言質疑原PO文說法，「亮出發票啊！」、「貼個圖證明啊，沒看過一支300的」、「公審店家好歹也說是哪家，拍張玉米照」、「老實說我還真的不信，200還有可能。」但也有鄉民提醒，沒價物表的食物不要亂買。

貼文曝光引發熱烈討論後，原PO已將該文章刪除。