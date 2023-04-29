越式洗髮「美容+全餐1500元」為何特別貴？內行人曝1條龍服務
台中一名男子在路上發現一間新開的「越式洗髮」店，招牌上掛著越南美女的照片，寫著美容、全餐要價1500元，讓他不禁疑惑「滿街美髮店，為何這間特別貴！」
原Po在「爆廢公社」發文表示，台中一般洗頭約150元至250元，即使到百貨公司最多也500元至700元，他不解為何越式洗髮收費要1500元，好奇是否還有其他服務。
貼文一出不少網友紛紛留言「洗頭還有全餐？」、「越式簡單越是不簡單，不簡單當然貴囉」、「因為他是全餐、包套的」、「不要問水很深的」。
不過也有內行的網友解惑，1500元包含的服務不僅是洗髮，還有按摩、修指甲等，從該店家的官網可以看到，「1500元理容超值全餐」服務包括：洗腳、腳部去角質、剪手腳指甲、臉部去角質、臉部按摩、敷面膜、掏耳朵、手腳按摩、洗頭、洗臉、吹頭髮。此外，從該店家的評論中，也發現有許多女性都會前往消費。
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