人生第六輛新車到手！他感謝老婆幫買車 真相曝光笑翻全網

買車是不少愛車男性的夢想之一，有網友開心的在網上分享，「打拚這麼多年，老婆終於決定買輛新車給我，人生第六輛討喜紅色的新車到手」，想不到照片一曝光笑翻其他人，大讚「老婆真貼心，越換越大台」。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，「打拚了這麼多年，老婆終於決定再買輛新車給我，人生第6輛新車到手，是討喜紅色，前面5輛是舊款4輪，新款是3輪」。

其餘五輛「舊車」。圖擷自臉書

他也貼出「新舊車照片」，原來是是指平板手推車和油壓拖板車，其他網友笑翻留言「老婆真貼心，車子越換越大台，對老婆再多點愛與貼心，保證你今年一定會有一台BMW」、「生意越做越大」。

還有人留言「恭喜老爺，賀喜老爺！」、「輪胎都用的不錯」、「滑板車欸，還有加長版的跟迷你版的」、「試看看走長陡下坡看煞車好不好」、「財富自由」、「我的是電動的」。