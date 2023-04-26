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宜蘭沒有「50嵐」…全因老闆感情問題？ 官網曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
老字號飲料「50嵐」憑著好喝又實惠的特色，在手搖界屹立不搖。圖擷自臉書《50嵐中區》
老字號飲料「50嵐」憑著好喝又實惠的特色，在手搖界屹立不搖。圖擷自臉書《50嵐中區》

台灣手搖飲料品牌眾多，還有不少網紅、藝人自創品牌搶食商機大餅，老字號50嵐手搖飲仍然屹立不搖，仍是許多人心中的最愛。有網友好奇「為什麼50嵐不在宜蘭開店？」對於這個問題，早前50嵐官網就已給了答案──「代理公司」問題。

近日有網友在《宜蘭知識+》臉書專頁發文問道「為什麼五十嵐不在宜蘭開店？」對於這個問題，許多在地人也有同樣的疑惑，「連南部的茶魔都來宜蘭開了耶…疑問+1」、「真的，只缺50嵐」、「害怕出現三星蔥珍奶嗎？」

50嵐在宜蘭沒有分店的原因眾說紛紜，有人說是「物料進到宜蘭不易」、「聽說是因為我們宜蘭太潮濕，那些原物料不容易保存，所以沒開在宜蘭」、「因為現在飲料店多，加上宜蘭薪資低所以很難」，但流傳最多的都市傳說，是「因為老闆以前的女朋友是住在宜蘭」、「聽說是被宜蘭的女朋友拋棄了決定不想來到傷心地開店」、「我認真覺得女朋友那個是真的，金門都有了，不可能原物料進出不易吧」。

不管大家怎麼猜，根據官網公告訊息說明，50嵐設有各區代理公司，分別由各區代理負責管理經營，「目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立」。所以宜蘭為何沒有50嵐的原因僅是因為沒有代理公司而已，跟老闆的感情問題沒有關係。

手搖飲料

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