快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

登頂玉山主峰發現假牙？ 近看真面目笑噴全網：這很貴，撿到賺到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名登山客在登頂玉山主峰之後，發現竟有人把「一整組的牙套」掉在玉山了。圖／翻攝靠北登山大小事
一名登山客在登頂玉山主峰之後，發現竟有人把「一整組的牙套」掉在玉山了。圖／翻攝靠北登山大小事

南韓樂團FTISLAND的《壞女人》中經典歌詞「到南部弄假牙~~好擠阿~~」一度成為網友笑梗，而如今卻出現了「玉山做假牙」的戲碼。一名登山客日前在靠北登山大小事發文表示：在登頂玉山主峰之後，突然在腳下發現一坨很奇怪的垃圾，近看竟發現是「一整組的牙套」，十分不解為什麼會有人在玉山主峰遺失牙套，還善意地說「幸好有幫忙撿下山了。」

從原PO拍攝的影片觀察，大家為慶祝登頂玉山主峰拍照玩耍，連在一旁的登山客都沒有注意到腳下不起眼垃圾。直到攝影機一拍到地腳下的石子堆，鏡頭慢慢往前對準焦距，才赫然發現竟然有一組「牙套」掉落在石子之間，並打卡表示「來玉山弄假牙？」貼文直接笑噴全網。網友紛紛笑著留言：「請問掉的是這個金假牙，還是這個銀假牙？」、「怎麼會有人跑去玉山做假牙呢？」、「就等灰姑娘來認領了」，原PO也有去趣地回覆：「所以我要拿玻璃牙套去合她的牙齒嗎？」

有網友分析，登山什麼東西都會掉、什麼東西都撿得到，很可能是上一個登山客笑得開心而掉出來了，讓網友笑噴「太開心，笑出大牙。」不過也有人說，這不是假牙啦！是牙齒矯正之後睡覺要帶的維持器，一個也不便宜，這副維持器要價可是一萬塊左右，直呼該名登山客真的幸運「這很貴的！撿到賺到！」

玉山 假牙

延伸閱讀

護理師請病患家屬買「乒乓球拍」還PO照嘲笑 網友怒開罵：護理界恥辱！

台男噴70萬娶越女「半年被離婚」 他嘆：她們現在想嫁韓國人

男好心幫忙把撿到錢包送交教官室 卻被通知「對方提告侵佔」

樓上鄰居的孩子每天爆哭半小時 他崩潰發文：快受不了了

相關新聞

登頂玉山主峰發現假牙？ 近看真面目笑噴全網：這很貴，撿到賺到

南韓樂團FTISLAND的《壞女人》中經典歌詞「到南部弄假牙~~好擠阿~~」一度成為網友笑梗，而如今卻出現了「玉山做假牙」的戲碼。

婦仇者廚房！熱油煎魚鍋鏟溶成「起司條」網驚：直接吃塑化劑的概念

煎魚是許多主婦的魔王關卡，沒有一點技巧是很難煎得漂亮酥脆，為了煎魚不沾鍋，現在多數會選用琺瑯、玻璃和不沾鍋這類鍋具，鍋鏟通常也會改以木製或矽膠製材質代替金屬鍋鏟。日前有一名主婦發文表示，使用矽膠材質鍋鏟煎魚發生了廚房慘案照片，引發網友熱議。

台男噴70萬娶越女「半年被離婚」 他嘆：她們現在想嫁韓國人

雖然現在不婚不生族越來越多，但渴望組織家庭的人絕非少數。若在國內苦尋不著良緣，有些人仍會透過游走灰色地帶的婚姻仲介配對另一半，但網友分享的一個血淚案例，說明了用金錢買婚姻可能帶來人財兩失的風險。

麥當勞吃一半遇2小孩拍桌佔位喊「快給我滾」 家長這句話網友更怒

高雄有民眾到麥當勞用餐，他還沒吃完，突然有兩個小朋友跑到他那桌坐下趕人，要他「快點給我滾」，一旁家長忙著滑手機點餐，完全沒制止，讓他大呼「孩子的教育不能等」。

男好心幫忙把撿到錢包送交教官室 卻被通知「對方提告侵佔」

在路上看到他人遺失的錢包時，有些熱心助人的民眾會幫忙拿去派出所，但如果反被失主提告，恐怕會讓熱心人士心寒，日前一名網友表示，他在某大學撿到錢包，幫忙送到教官室，沒想到卻接到警察打來說「失主提告侵佔罪」，讓他十分無奈。

樓上鄰居的孩子每天爆哭半小時 他崩潰發文：快受不了了

工作一天後，回到家就想要放鬆身心，不過若這時傳來鄰居的噪音，恐怕會讓許多人受不了。日前一名網友發文表示，自家樓上的鄰居生了小孩後，常常會在夜晚聽到孩子爆哭的聲音，而且每次都會讓他睡夢中嚇醒，因此他崩潰表示「要怎麼解決？」多數人建議他打113。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦