登頂玉山主峰發現假牙？ 近看真面目笑噴全網：這很貴，撿到賺到

南韓樂團FTISLAND的《壞女人》中經典歌詞「到南部弄假牙~~好擠阿~~」一度成為網友笑梗，而如今卻出現了「玉山做假牙」的戲碼。一名登山客日前在靠北登山大小事發文表示：在登頂玉山主峰之後，突然在腳下發現一坨很奇怪的垃圾，近看竟發現是「一整組的牙套」，十分不解為什麼會有人在玉山主峰遺失牙套，還善意地說「幸好有幫忙撿下山了。」

從原PO拍攝的影片觀察，大家為慶祝登頂玉山主峰拍照玩耍，連在一旁的登山客都沒有注意到腳下不起眼垃圾。直到攝影機一拍到地腳下的石子堆，鏡頭慢慢往前對準焦距，才赫然發現竟然有一組「牙套」掉落在石子之間，並打卡表示「來玉山弄假牙？」貼文直接笑噴全網。網友紛紛笑著留言：「請問掉的是這個金假牙，還是這個銀假牙？」、「怎麼會有人跑去玉山做假牙呢？」、「就等灰姑娘來認領了」，原PO也有去趣地回覆：「所以我要拿玻璃牙套去合她的牙齒嗎？」

有網友分析，登山什麼東西都會掉、什麼東西都撿得到，很可能是上一個登山客笑得開心而掉出來了，讓網友笑噴「太開心，笑出大牙。」不過也有人說，這不是假牙啦！是牙齒矯正之後睡覺要帶的維持器，一個也不便宜，這副維持器要價可是一萬塊左右，直呼該名登山客真的幸運「這很貴的！撿到賺到！」