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婦仇者廚房！熱油煎魚鍋鏟溶成「起司條」網驚：直接吃塑化劑的概念

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO熱油煎魚，卻驚見鍋鏟直接溶化成「起司條！」 圖擷自臉書
原PO熱油煎魚，卻驚見鍋鏟直接溶化成「起司條！」 圖擷自臉書

煎魚是許多主婦的魔王關卡，沒有一點技巧是很難煎得漂亮酥脆，為了煎魚不沾鍋，現在多數會選用琺瑯、玻璃和不沾鍋這類鍋具，鍋鏟通常也會改以木製或矽膠製材質代替金屬鍋鏟。日前有一名主婦發文表示，使用矽膠材質鍋鏟煎魚發生了廚房慘案照片，引發網友熱議。

有一名主婦在臉書社團「爆廢公社」上貼出一組照片並發文表示「毀廚房出道之作」，在貼文的最後，原PO還用Hashtag的方式寫道「拜託老公把我趕出廚房」，照片中可見原PO熱油煎魚，卻驚見鍋鏟因不耐高溫而產生嚴重質變，鍋鏟直接溶化成「起司條！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真『塑』好吃」、「well well well」、「多膠魚」、「魚說他一世英名毀於鍋鏟」、「戴奧辛之美食」、「直接吃塑化劑的概念」、「塑化劑伴你入味」、「塑膠的不能煮菜用」、「塑膠鍋鏟我一律不用！木頭的還有鐵的我會用」、「這該紀錄在婦仇者廚房」、「上次有人也是把東西放在塑膠碗裡面拿去電鍋蒸，我都傻眼！」

其他網友看完也笑翻，紛紛留言，「太好笑了」、「廚藝高超，厲害」、「為了不想下廚的作法，令人敬佩」、「這才是聰明呀！這樣搞一次，以後就可以不用再煮了」、「以後都不用進廚房了（竊笑)」，有同樣經驗的網友看了深表同感，「我第一次用這個煎匙也是這樣欸，鍋直接放在上面熱，然後就沒有然後了，從此家裡就換木頭的了」、「哈哈哈，我上次買了（煎匙）要煎肉，結果也是溶化！後來認真研究，才發現那隻是抹奶油用的」。

塑化劑 戴奧辛 Hashtag 矽膠 鍋鏟

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