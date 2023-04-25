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麥當勞吃一半遇2小孩拍桌佔位喊「快給我滾」 家長這句話網友更怒

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去吃麥當勞，遇到兩個小孩拍桌佔位還要他快滾，脫序行為讓他傻眼，圖為示意圖。路透
有網友去吃麥當勞，遇到兩個小孩拍桌佔位還要他快滾，脫序行為讓他傻眼，圖為示意圖。路透

高雄有民眾到麥當勞用餐，他還沒吃完，突然有兩個小朋友跑到他那桌坐下趕人，要他「快點給我滾」，一旁家長忙著滑手機點餐，完全沒制止，讓他大呼「孩子的教育不能等」。

原po在抖音平台發布影片，只見兩個小兄弟坐在座位上，弟弟用手撥弄客人餐盤，哥哥滿臉怒氣直喊著「快點給我走」，後來甚至敲桌子、拍椅子，哥哥怒嗆原po，「快點給我滾開，不是你自己的位置，給我走開，這裡不是你家，要坐回你家坐。」

小孩子脫序行為激怒網友，覺得這態度讓人不想讓位，「本來想走，直接留下來吹冷氣」、「呼朋引伴找朋友來，我請客然後慢慢聊」、「我會死不走，戴上耳機開始追劇」、「我會繼續滑我的手機，讓他們等」、「「本來想走，立馬再點一份」。

對於這種孩子，網友也提出反制之道，「跟他說我很久沒打小孩了，別逼我」、「突然不想生小孩了」、「是我就開罵，小朋友不敢靠近很兇的大人」、「抓準時機跟他一起敲桌子」、「我會直接站起來大喊，怎樣？！然後這兩個就會哭著跑走了」。

家長看到影片也留言，「孩子說出那些話我也是嚇一跳，我是真的在點餐還有請店員幫忙。沒叫孩子去趕人別人是叫他們等人家離開。孩子是乖巧的，也從未聽過孩子說那些話。然而當場你也沒跟我反應直接離開，您偷錄了孩子我也不知道，孩子很單純你可以直接怪罪我，當下了解狀況一定會道歉請求你的原諒。」

網友感嘆，「果然又是那句名言，我的孩子很乖」、「看看家長的回覆，真的是一家人」。

麥當勞

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