訂196元餐點付200元 外送員一句話讓他怒火中燒

叫外送方便又省時，讓許多人越來越依賴，但外送員怕遇到奧客，客人也擔心外送員素質不良。一名網友就發文抱怨叫了196元的餐點，拿200元給外送員後，對方脫口一句話讓這名網友差點理智線斷裂，其他鄉民看了也大罵太誇張。

這名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」透露，日前訂了一餐196元的餐點，拿了200元給外送員，但對方接過錢後卻說「不用找齁？」接著就準備騎車走人，原PO相當傻眼，趕緊說「要啊，要找啊」，沒想到外送員竟然擺臭臉，然後邊打開腰包邊說「蛤？還要找喔？」讓原PO相當不滿，「我是幫公司叫早餐，他不找給我，是我要補給公司，我計較什麼？」

多數鄉民都直呼太誇張，「我覺得這種的真的就給差評態度不佳了，找錢本來就是應該的，哪有人自己說不用找的，這句話應該是由客人來說的吧」、「找錢這種東西，只有付錢的人有資格說不用」、「可見這外送員人生經歷還不夠多，不知道主動貪小便宜都會有報應」、「不找，也是由付錢的人決定，你幫我決定不找錢叫做『搶』」。

還有同樣是外送員的網友分享經驗，「我都會找錢，除非客人說不用找」、「我連1塊都會找給客人，除非客人說不用了」、「我是客人少拿1塊錢給我，跟我說要上樓拿，我說那就『不用了，1塊沒關係，但是2塊就不行喔』」、「我不管怎樣都會找錢給客人，除非客人說不用，不然我哪敢啊」、「找啊，為什麼不找？幾塊錢也要坑，我都找小錢，找多次了，下一位客人就會給更多的小費」。