櫻花妹、台灣妹差在哪？ 網有志一同：各有各的好

台妹日妹大不同？一位網友在PTT上發問「台灣女生跟日本女生有什麼差異」，引起網友熱烈討論。有人指出，日本妹子的「氣質、禮貌、穿著」皆勝過台灣妹子，不過大部分留言皆有志一同，表示「台灣女生更漂亮，日本女生更有氣質」。

一位網友在PTT上發文指出，常在台灣看到許多和「台灣女生相處」的心得，不過桌球界曾經的「王子公主」（江宏傑、福原愛）在前年因婚姻引起爭議，也讓台灣人對「日本女生」有所心得，原PO好奇提問網友，對於台灣女生跟日本女生，是否有什麼印象深刻的差異。

不少網友表示，「櫻花妹」最大的優點是有氣質，且相處下來能感受到，日本女生更有禮貌，相較之下也比較會做面子，「氣質一個天一個地底」、「日女氣質跟儀態很好，然後聊天很舒服，會時不時吹捧跟用崇拜眼神」、「日本女生皮膚更白、更有禮貌、更瘦」、「氣質啊…台灣男女氣質都不行，+9味」、「日女整體的穿搭跟氣氛會讓普妹也能變成類正妹」、「氣質、禮貌、穿著，根本不能比」、「熱心幫個忙，台女連謝謝都沒說就拍拍屁股走人，日女則是不斷地禮貌道謝，感覺就差非常多了」、「日女會說洪冬洪冬（真的嗎、真的嗎）裝驚訝，台女會翻你白眼」、「請妹子吃飯，日本妹說謝謝台妹要你找錢」。

不過有人指出，日本女生說話比較委婉，有時「禮貌的回應」反而是「高級諷刺」，「日女講話比台女委婉多了，不管是正面的還是負面的都不會太誇張，所以要自己好好判斷，接觸過幾次就知道了」、「假掰程度吧，那邊一開始嚇到我，台灣有禮貌的台女也是很多」、「日女比較勢利吧」、「日式抱怨要聽懂。其實之前福原愛有不少篇新聞中的對話就看的出她有滿滿的日式抱怨，但台灣人好像都以為那是在誇獎台灣」。

貼文下也有許多留言紛紛認同，台灣女生普遍更漂亮、身材更好，只是相較之下日本女生更有氣質，兩方各有各的好，「我以前以為日本妹皮膚更好，最近發現其實很差，因為他們妝化太多，腿吧，台妹腿正多了」、「這個月剛去日本回來，覺得差超多，外貌台女贏，氣質日女勝」、「台女本質很好，平均長得比日本妹正，而且個性也好」、「長相身材，台女勝；氣質內涵，日女勝」、「台女的腿八成比日女好看，日女的氣質八成比台女好」、「四月初才從日本玩回來，有特地觀察日本人長相，老實說，路人男女，日本正妹不多，男生還好看一些，那時好不容易看到一個日本正妹，結果仔細聽她說話，發現是台灣人，只是做日系打扮」。