奧客嫌量太少！刷1星負評還吃「雙份霸王餐」 常客發聲挺老闆

新竹某間鹽酥雞店老闆接到一份640元的外送訂單，結果客人收到食物後卻嫌份量太少，一次用多個帳號狂洗1星負評。該名老闆為了維持商譽跟評價，表示願意全額退款給客人，只要對方刪除1星負評，但客人拿到退款後卻不認帳，貼文曝光後也在網路上掀起討論。

一名網友在臉書「新竹爆料公社」上發文，表示事情發生在16日晚間11時許，客人打電話訂了640元的炸物，老闆炸好後親自送到客人住宿的飯店。沒想到，對方付錢收到餐點後，竟然打電話訓斥老闆，「640元，怎麼鹽酥雞、魷魚、雞蛋豆腐這麼少？」

原PO指出老闆接到客人的抱怨電話後，決定補炸一份送過去，結果客人還是在店家的Google評論區留下1星負評，甚至用多個帳號狂洗低評價。老闆發現後馬上打電話向對方解釋，表示因為原物料上漲，加上他不願意漲價，所以食物的份量才會少了一點。

奧客用多個帳號狂洗低評價。圖擷自新竹爆料公社 原PO透露老闆當下的神情相當無奈，因為也補送減少的量，結果還是被留下1星負評，坦言自己經營了2、30年，還第一次看見有人留這麼多個1星負評。老闆為了維持商譽跟評價，委曲求全地向客人提出，如果覺得太貴嫌東西少，他願意把640元送到飯店退還，再麻煩刪除1星負評就好。

客人當下答應收到退款後會把負評刪除，結果拿到錢就不認帳，原PO氣憤直呼，「餐你們吃了，老闆退錢給你們，你們也收了，你們還不刪評價，怎麼可以這麼不守信用？」原PO透露自己是這間鹽酥雞店的常客，當時剛好聽到老闆在和該客人講電話，「講到很生氣，詢問後才知道是這狀況，才想幫老闆發文發個聲」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「應該是想全國吃透透，免費的奧客」、「沒吃過，但錢都退了，東西也吃了，還給1星負評，做人有點良心好嗎？」、「根本沒必要退錢，只是讓他們覺得用這招很有效」、「對於這種無證據就傷害店家的奧客，我一律送一張法院傳票，目前已經兩張了，真的有效」。

也有常客發聲支持老闆，「老闆人真的很好，從小吃到大」、「老闆每次都給我打折還送東西，從國中吃到24歲還在吃」、「真的很好吃，再貴都要買的那種」、「這間老闆人很好，我們也算常客，真的沒有很貴，一堆不懂物價上漲然後喊貴的人，真的是吃米不知道米價，差勁」、「在新竹都吃這家，爆推」。