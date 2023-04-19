英勇騎士壓制失控男子「忘拔鑰匙」 機車反被他催油門騎走

一名彰化騎士在路口等待紅綠燈，意外聽見身後汽車裡女子的尖叫聲，轉頭後看見一名中年陌生男子正闖進女子的車廂當中，疑似想強行把車上女子拉出來。騎士見狀立刻報警，並且向前壓制該男子，結果男子倒地不久之後，趁一旁民眾有所鬆懈站起逃跑，還直接騎走這位見義勇為騎士的車子。

網友在爆廢公社po出一段影片，騎士因聽到身後女子的尖叫聲之後，看見一名中年男子強行闖入女子的車廂之中，為了趕緊上前幫忙，急得忘掉拔掉車鑰匙，便馬上下車向前壓制該名男子。騎士壓制該男子之後大喊「你到底在幹什麼？」、「先生你冷靜下來」，強調「已經報警了」，並且不斷呼籲在旁民眾幫忙壓制、引導車流，等待警察到場。

在制伏男子之後，騎士還善意地詢問女子「有沒有怎麼樣，已經報警了」，要求遭到制伏的男子情緒冷靜下來，並向一旁民眾尋求幫忙「我可能需要有一個男生，過來幫我壓制他，不然我怕一個人壓不住。」

可該男子在被制伏後短短時間內，疑似因騎士一人無法長時間壓制，導致該男子趁機站起來逃跑。一旁民眾因反應不及，而被該男子直接推開，一旁民眾當場傻眼，反應不及，當想準備再制伏逃跑的男子時已為時已晚，該男子立刻直奔紅綠燈，看到騎士停在路口的車，馬上騎上機車崔起油門落荒而逃。

騎士見狀之後，當場愣住幾秒，似乎發覺自己忘記拔掉車鑰匙了，看知道自己心愛的車子遠去，見義勇為做了善事，車子反被騎走，無奈的大喊「我的車！」

該位男子竟然反制騎士，直接騎走騎士的車，劇情神逆轉，網友紛紛表示：「笑死」、「很聰明」、「卡後續」。