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書店發現這東西…他驚呼「寫過都是LKK吧」 網憶：國小人手一本

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在書店意外發現「畢業紀念冊」讓他超驚喜，發文直呼「知道這個東西的應該都是LKK了吧」，不過也有網友表示「現在小學生都還有在寫」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
一位網友在書店意外發現「畢業紀念冊」讓他超驚喜，發文直呼「知道這個東西的應該都是LKK了吧」，不過也有網友表示「現在小學生都還有在寫」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

你也寫過嗎？一位網友在書店意外發現「畢業紀念冊」讓他超驚喜，發文直呼「知道這個東西的應該都是LKK了吧」。這樣「童年回憶」勾起許多網友的共鳴，紛紛表示「國小畢業人手一本」、「人緣評分表」。

一位網友在PTT上發文表示，自己在「壓馬路」時，發現書店裡有在賣這樣東西，並笑稱「知道這個東西的應該都是LKK的中老年了吧」、「沒想到2023年還有在賣」，原PO附上一張圖片，原來是曾經風靡一時的「畢業紀念冊」，過去3C用品尚未普及，許多學生會在畢業之際，將畢業紀念冊發送給同學填寫，留下聯繫方式和對未來的祝福，祈願友誼長存。見到「童年回憶」，也讓原PO忍不住驚呼：「寫過這個的大概都幾歲了」？

貼文一出，釣出許多網友重溫童年，「我28，國小的時候寫過」、「以前國小畢業人手一本，那時最瘋郵購」、「這我國小流行的」、「天啊這竟然還存在？這絕對35+」、「還要跟別人交換內頁」、「21歲國小還是有寫，也有給別人寫」、「人緣評分表」、「老人中小學時，手機和那些網路的東西都沒有」。

也有人點出過去「超青澀」的寫法，讓網友直呼超有共鳴，「百事可樂，一路順風（要連起來寫）」、「步步高升要畫樓梯狀」、「喜歡的人：秘密」、「還有勿忘我」、「步步高升、勿忘我、友誼長存」、「友情可貴，百事可樂」。

不過網友也指出，其實現在還是有許多學生會買來紀念，「現在小學生都還有在寫的啊」、「現在小孩還有在寫唷！」、「現在有賣，你還問寫過都幾歲？」、「現在還有賣，不就代表現在小朋友還在寫」、「時代在進步，臉書那格要換小紅書跟抖音」、「這款圖案跟文字看起來是比較新款了吧，以前俗一點」、「有臉書跟IG欄位是很後期的時代了」。

一位網友發文表示，自己在書店發現「畢業紀念冊」，讓他忍不住驚呼：「寫過這個的大概都幾歲了」。圖／截自PTT貼文
一位網友發文表示，自己在書店發現「畢業紀念冊」，讓他忍不住驚呼：「寫過這個的大概都幾歲了」。圖／截自PTT貼文

畢業紀念冊 小學

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