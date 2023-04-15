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手搖界公務員？50嵐為何屹立不搖 內行揭關鍵：地位難以撼動

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶50嵐為何生意普遍都很好。示意圖。圖／聯合報系資料照
有網友納悶50嵐為何生意普遍都很好。示意圖。圖／聯合報系資料照

人手一杯飲料已成國人的習慣，台灣的手搖飲料店也相當競爭。有網友發文表示家附近的50嵐時常人滿為患，且周遭飲料店開開關關「就屬它（50嵐）屹立不搖」，納悶其生意好的原因。對此，有專業網友點出關鍵，直指「地位難以撼動」。

一名網友在Dcard發文，表示家附近的50嵐經常人滿為患，「附近飲料店開開關關就屬它（50嵐）屹立不搖」，並說在其他地方的50嵐也會看到差不多的場景。原PO接著說，每次經過都會看到有人買冰淇淋紅茶，「都是5杯10杯在買」，因此納悶該款產品是否是長期生意好的「流量密碼」。

對此，除了有網友認同冰淇淋紅茶「的確無敵」，網友們也紛紛點出原因，表示「老牌，品質穩定，他們都有SOP」、「現在物價起飛，50嵐就變平價」、「開很多分店卻沒有品質不一的問題」、「品質穩定，價格平實，手搖界公務員」、「就穩定，價格正常（其它飲料店越來越貴）」。

有專業網友則分析，50嵐受眾明確，品項以純茶為主，販售內容單純，所以才能把品質整合在一定水準；並表示「餐飲市場往往先佔先贏」、「50嵐在那個很多茶飲品牌還是在傳統茶攤販售型態的年代，已經有了連鎖店體系的概念與雛型，後續因已佔有市場非常高的比例，每年穩定成長，即使後起之秀想急起直追也難以撼動地位」。

品牌 手搖飲料 冰淇淋

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