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新竹男點薯條大辣！他打開驚見「整包紅土」 傻眼 店家回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹網友買薯條加辣，結果店家給了一包紅通通的粉，讓他很傻眼。 示意圖／ingimage
新竹網友買薯條加辣，結果店家給了一包紅通通的粉，讓他很傻眼。 示意圖／ingimage

有一名男網友分享了近日的一件趣事，他最近到鹹酥雞店買了一份大辣的薯條，結果回家看快笑死，因為老闆不知道發生什麼事，給了他滿滿的辣粉，多到直接淹沒了整包薯條，網友看完也熱烈回應，不少人直呼原po根本「賺到了」。

一名網友在臉書社團「竹北大小事」發文說，他最近到竹北中正西路的一家連鎖鹹酥雞店買了一份薯條，他跟老闆說要大辣，結果拿回家一看快笑死，因為老闆給的辣粉超多，原本應該是黃色的薯條瞬間變得紅通通，他也笑說「這家的薯條大辣都是這樣的嗎？整包辣粉？」。

新竹網友買薯條加辣，結果店家給了一包紅通通的粉，讓他很傻眼。圖／取自竹北大小事
新竹網友買薯條加辣，結果店家給了一包紅通通的粉，讓他很傻眼。圖／取自竹北大小事

這畫面也引起網友熱議，不少人都認為原po賺到，「辣椒粉不便宜，賺到了」、「滿滿的誠意啊」、「下重本，CP值超高」、「辣椒不用錢的概念」、「這樣超爽的」、「老板給辣椒粉很大方喔」、「買爆，真材實料」、「整罐全倒了」。

也有人開玩笑說，「可能他今天心情不好 」、「得罪工讀生了」、「得罪方丈嗎？」，原po也說自己是「買辣椒粉送薯條」，自己已經有倒掉一部分的辣椒粉了，但還是很多，他也表示自己只是質疑而已並沒有要怪罪店家或是老闆的意思。

不過根據「東森新聞」報導，店家表示一般大辣會比較紅一點，不會到特別紅，應該是因為客人有特殊需求註明要「很辣很辣」，才會弄到這麼紅，每間店對於大辣、小辣的定義不一樣，有些民眾如果怕太辣，店家會另外附上一小包辣粉，覺得不夠辣還能再自己添加。

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