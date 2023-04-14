花8萬浴室貼磁磚「爛到炸天」 老師傅堅稱「很棒了」指藉口砍價

室內裝修、裝潢施工是否符合需求，雙方溝通的過程十分重要。一位網友要重新裝修家中2間衛浴，花了8萬元請經驗豐富的老師傅處理貼磚，結果，完工後的成品讓他覺得簡直是「爛到炸天」，完全無法接受，而老師傅卻認為自己做的很好，雙方認知差異極大，畫面曝光引發熱議。

一位網友在《爆料公社》發文表示，舊家的廁所要重新做防水和貼磚工程，經介紹交由一位60歲左右的老師傅負責貼磚，施作前，即先表明要求磁磚「線要直要對好、要漂亮、要能正常洩水、不要積水、不要膨拱」，另有一特別要求，就是「2F的牆面，廢棄不使用的水管，希望可以直接用磁磚蓋掉」。

但驗收當天看到完工成品卻讓原PO崩潰了，還以「爛到炸天」來形容！原PO表示，除了基礎的磁磚接縫十字線都沒對齊，天花板竟有3公分的邊縫，窗框的上緣也沒貼磁磚，特別要求要蓋住的水管口，老師傅卻在磁磚上挖了一個孔，認為是小瑕疵，說「貼個貼紙蓋住就好了…」，令他整個傻眼，要求須做補救，否則拒付尾款。

原PO的補救要求卻遭老師傅拒絕，因為他認為自己已經做得很好了。老師傅解釋，十字線沒有對齊，因為每塊磁磚大小都會有誤差，邊縫留那麼大跟施工環節有關係，一般人根本不懂，若把磁磚打掉重做會破壞防水層，也可能造成其他磁磚連鎖崩壞，所以現在說要修要改，那是不可能的事。老師傅還強調一些水電沒先處理好的部份，都是他自動幫忙處理完成，認為原PO現在是在雞蛋裡挑骨頭，目的是想砍價錢。

完工照曝光引起討論，網友紛紛留言「這種工法沒有人會接受」、「是真的爛，學徒當半年的也沒這麼爛，這種的沒叫他賠錢就算了」、「這應該是做土水的，不是專業貼磁磚的」、「暈倒…連基本的地上和牆上的線都沒有對齊，在貼個什麼碗糕？」、「他起磚就不對了啊，一般來說地板到天花板沒有剛好整磚的話，切割那塊會是在天花板」、「身為從業人員，真心覺得醜」。

但也有網友持不同看法，認為「這是正常作法，沒有一個師傅會去補廁所牆面最上面的磁磚，通常會做正片磁磚，若有5公分差距，也是正常，會做縫作了，除非有跟業主協調，不然這位師傅沒錯，窗戶部份可能沒協調所以師傅就沒作」、「其實就是起磚時尺寸沒抓好，所以天花板才會多出一咪咪沒貼磚。師父說沒辦法局部改，應該是因為缺失太多了，改下去=得整間打掉重貼了，如果只有少數幾項缺失是可以局部改」。

目前，原PO表示希望能整間打掉且重新施作防水，或者是全部打掉，廢棄物由老師傅自行清運，並賠償防水部分的費用，重找專業工班處理，但老師傅自認做得很好，只願讓步總價扣個5、6千元，雙方認知差異非常大，最後很可能會上調解委員會，或走法律途徑解決，後悔直呼「早知到整間房子，刷個油漆就好，沒想到真的越弄越慘…。」

對此，也有自稱貼磁磚學徒的網友留言回應，「上法院說真的你會比較吃虧，如果法官認定堪用並對方的確有施工，就會判你必須給付對方工資，不是法官恐龍，而是法官的認定就是不影響使用，美觀問題屬個人觀感，這就是現在工程蟑螂越來越猖獗的原因之一」、「自己發包比較會有這種問題，你只能據理力爭或者自認倒楣，總之能善了才是最好的辦法」。

圖擷自《爆料公社》