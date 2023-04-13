爭鮮「嬤級員工」狂搬7盤飯！真實年齡曝 網認證：阿嬤都比你厲害

一名網友近日到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」用餐時，發現一名手腳俐落的「阿嬤級」員工，後來實際詢問對方年齡後，被嚇得目瞪口呆，除此之外阿嬤還有在別的地方兼差，過人體力完全不輸給年輕人，令他直呼「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他到某間爭鮮店用餐時，遇到一名阿嬤級員工，不但身手矯健、手腳俐落，且充滿熱情的服務精神，甚至還能一口氣搬7盤壽司，體力和年輕人有得比。

原po見狀好奇詢問阿嬤的年紀，怎料阿嬤竟回答「90歲」，還透露自己沒有三高，早上還會到菜市場幫忙賣菜，讓他聽完下巴差點掉下來，雖然不知道對方是否在開玩笑，但他目測阿嬤至少也有70多歲，驚呼「能有這樣的活力及熱情來工作，實在不簡單」。

文章曝光，立刻吸引超過萬名網友按讚朝聖，許多網友們表示「好猛唷！這種的真的要讓她活動，不動反而生病不舒服」、「有沒有想過可能是老闆，只是無聊上上班」、「事實證明，我阿嬤都比你厲害這句話，實至名歸」、「長得好像魔法阿嬤」、「給願意讓高齡者工作的企業一個讚」、「看不出來90，年輕的心態真的能讓人看起來更年輕」。