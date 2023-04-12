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女友煮暗黑料理愛心餐 男被要求連吃1週：吃了就是真愛

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有男生於網上發文，分享女友的暗黑料理照片。圖擷自爆廢公社
有男生於網上發文，分享女友的暗黑料理照片。圖擷自爆廢公社

這是人吃的東西嗎？有男生於網上發文，分享女友的暗黑料理照片，無論是蛋塔、魚、蝦還是麵，全都變成焦黑色，視覺十分衝擊。男生說，女友想考驗他一週，「吃了就是真愛」。網友紛紛擔心樓主健康，直言「吃了會先死吧」、「致癌物，那不是愛，是有仇」、「吃完你就變遺愛」。

該男生於facebook群組「爆廢公社」分享7張照片，可見無論是蛋塔、魚、蝦還是麵，都變成焦黑色，焦掉範圍極廣。最震撼的是其中有張照片，盤中有10多粒完全分辨不了是什麼丸類的球狀物體，猶如正翻炒炭球般。男生無奈說：「女朋友說要考驗我一星期，吃了就是真愛」。

網友紛紛驚呼若順應女友意思吃掉，樓主健康堪憂，「真癌（真的得癌）」、「這可能活不到一個禮拜」、「先找好頂尖治療癌症醫師」、「醫療險和壽險記得保多一點！」。

有網友笑言樓主女友的愛太過沉重，「窒息的愛」、「不吃是不愛，吃了是真愛，吃完下輩子再來愛」、「做成這樣也是不容易」。有人猜測，「她是不是對於食物的顏色有什麼誤解？」、「她是不是有幫你保巨額保險？」。

有網友認真建議，「換女朋友和保命二選一」、「真是傻，直接每天帶她吃好吃好玩的，慢慢地她就會放下做菜的慾望了」。另有網友質疑樓主並沒有女友，只是在網上盜圖創作，「你女友真多啊，而且都是盜圖的」。

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文章授權轉載自《香港01》

有男生於網上發文，分享女友的暗黑料理照片。圖擷自爆廢公社
有男生於網上發文，分享女友的暗黑料理照片。圖擷自爆廢公社

女友 爆廢公社

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