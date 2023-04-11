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同事都沒包！主管嫁女她送6千禮金後悔了 網勸別討回：很划算

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友參加主管女兒的結婚喜宴，包了6千元禮金後發現其他同事都沒包，讓她相當懊惱。 聯合報系資料照
一名網友參加主管女兒的結婚喜宴，包了6千元禮金後發現其他同事都沒包，讓她相當懊惱。 聯合報系資料照

誤包禮金是福是禍？一名上班族參加主管女兒的喜宴，雖然主管有交代不收禮金，但她看到禮桌以為有收，仍依交情送出紅包，沒想到問了同事才知道只有自己包。她懊惱的想收回，但網友們卻要她釋懷，說這禮金包得「很值得」。

「6000還沒入袋，今天就歸0啦！」一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文說道，主管嫁女兒歡迎同事參加喜宴，且表明不收禮金。只是她到了現場發現有設禮桌，還有兩個年輕人收禮金，讓她以為主管只是說客套話，因此要了紅包袋包了6000元。

出乎她意料的是，入座後她問同事包多少，卻發現只有她一個人送出禮金。後來聽現場一位長輩說才知道，原來新郎和新娘是大學班對，由於以前已被炸了不少，所以只收新人同學、同事的紅包，父母請的客人都不收。「我可以去拿回來嗎？」頓時懊惱不已的她，望向外頭已收攤的禮金桌，覺得自己包得很冤。

此貼文引起眾多網友討論，有人認為既然主管早已表態，當然可拿回，「正常會在後面把錢退回吧，已經說不收禮的話」、「如果不收禮的話，基本是會退回給妳的…只會收紅包袋」、「如果妳跟主管交情真的不錯，那他可能會退還妳」。但也有人不認同討回禮金，覺得太失禮。

另一派網友則勸發文者抱持「投資」想法，「主管會覺得妳有重視，就算沒拿回，對妳未來職場有幫助」、「認了吧！至少讓主管覺得妳有禮了，會讓他印象深刻有好感」、「花6000元很值得～未來可能不只6000元」、「6000塊當作是點光明燈+職場平安保險」。

但也有不少人驚訝她包出的金額，「妳也是有錢人，一出手就是六千，沒在客氣的」、「現在吃喜酒行情都這麼高的嗎」、「很親的親戚才會包6000元以上」、「我結婚，主管都只包2600了」。對此發文者解釋，因為這名主管也是好朋友，才會包那麼多。

紅包 喜宴 主管

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