真的巴逼Q了！車燈亮「鼠」到底怎進去的 網驚呼：太不可思義了

天氣冷，許多小動物都會到車底或是車蓋上取暖。日前有一名網友貼出一張照片，驚見一隻米奇離奇的躺進車頭燈裡面，引發網友熱議「開車前先檢查有沒有米奇」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示「米奇、米奇 你怎麼了！快醒醒啊！你怎麼進去的？」，照片中清楚可見有一隻「米奇」躺在一輛車的前車頭燈裡面，狀似睡著的樣子！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這車燈亮『鼠』了」、「熱『鼠』我了」、「太陽太大曬暈了」、「你都沒餵養它、你讓它餓死了」、「它只是睡一下而已」、「溫度太高烤熟了」、「覺得是熱死的」、「那邊比較溫暖」、「進去裡面三溫暖」、「米奇妙妙屋」、「打開車燈就可以看『鼠』光了，不必那麼早起了」。

有不少網友驚呼「太恐怖了，我害怕」、「好可怕」、「好噁心」、「太不可思義了」、「這真的太扯了，怎麼進去的？」、「這到底怎麼進去的」、「哎呀媽呀！這老鼠曬乾了！」也有網友表示「真的絕了」、「忽然間覺得我的車被螞蟻入侵是小事，他的直接米奇安眠在裡面」。

也有網友開玩笑的說「他只是想幫你換燈泡 ，結果出不來了」、「晚上開車，開一開就有烤肉味了」、「再翻個面，熟就可以吃了」、「真的巴逼Q了」、「我有點期待這個燈投射出去以後，全車的米奇都會聚集過來嗎？」、「車燈打開，會出現米奇老鼠圖案嗎？」米奇回應「我只是借休息而已，不要吵我啦」。