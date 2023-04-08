女大生不哈韓憂「去韓國玩很無聊？」網點2關鍵：這團不要跟

隨著各國邊境解封，出國旅遊的人數越來越多。有一名女網友表示，有一群很好的朋友最近討論要起出國玩，她們狂講想去韓國，因為平常她們就是超哈韓的那種，但自己卻是完全無感，唯一有興趣的應該只有吃，想問「如果不哈韓，去韓國是不是真的很浪費又無聊」，引起網友熱議。

一名女大生在Dcard發文表示，最近有一群很好的朋友在群組討論起一起出國玩的事，她們4個人平常都是超哈韓的那種，會追韓團、看韓劇，去KTV也會點韓文歌來邊唱邊跳，也很關心韓國明星的新聞動態。

原po表示自己是毫無興趣，雖然也有聽過一些基本的韓星新聞，但是真的對韓國的文化完全無感，加上朋友們去韓國旅遊也想去逛街、買衣服、化妝品，去韓劇拍攝地踩點等等的，自己則是完全不想，「但我也不知道怎麼潑她們冷水」。

原po說，去韓國唯一的興趣應該只有「吃」，自己還蠻喜歡吃韓式料理的，但是好奇去韓國除了吃以外，是不是大多數都在逛街，「如果我不哈韓，去韓國是不是真的會很浪費很無聊？」。

此文一出馬上引起網友熱議，部分人認為行程和旅伴是關鍵，「重點應該還是看行程怎麼安排吧，如果她們想去的地方想做的事妳都沒興趣，當然會痛苦」、「如果妳們是團體行動妳會很痛苦」、「去韓國不見得不好玩，但妳是要跟她們一起首爾踩點+購物，那絕對不會好玩沒錯，建議這團不要跟，或是一些景點分開玩」。

不過也有人認為，「不會！我自己也是沒有很追Kpop，但我之前去有幫忙買Kpop的周邊，看到的當下會覺得：哇！反正就是一個新鮮感」、「妳們可以部分行程分開走呀，首爾很多咖啡廳，喜歡跑咖的人應該也會愛！」、「還好吧，我也沒什麼在關注韓星（旅伴也是），也能在韓國玩得很開心」。