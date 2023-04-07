超極簡生活曝！44k男省錢住凶宅、斷食法 網傻：活得太辛苦
還能再省嗎？一名男網友表示，自己文組畢業後在台北工作，每個月薪水4萬4，為了省錢租的房子還是凶宅，伙食費也用斷食法來省錢，靠著「極簡生活」每個月能存3萬1，但許多人看完他的省錢方式後，紛紛感嘆「生活也太辛苦」，不過他仍好奇「還能再從哪下手節流？」。
該名網友在Dcard以「還能再省嗎」為題發文，他表示自己唸文組畢業，目前24歲在台北工作，每個月薪水4萬4，為了省錢租的是凶宅，每月租金含水電為5891元，而伙食費為5493元，也會藉由斷食法來省錢，電信費用是使用350元預付卡，平時上班通勤靠走路加騎腳踏車，這些必要支出共11734元，這樣每月可存31000元。
原po透露，扣掉以上花費，剩下的1266元會當作零用錢，多半用來買衣服、買藥及吃飯娛樂，若生病通常會去藥局買成藥吃，衣服則趁淘寶換季時清倉來撿便宜，但他仍好奇「請教各位省錢達人，還能再從哪下手節流？」。
文章曝光，網友們看到原po超極簡的生活後簡直傻眼，直呼這樣的生活也太辛苦，「只能開源了吧，再省也沒辦法省多少，不如考慮做個兼職之類的」、「住凶宅真的太狠了」、「活成這樣好累QQ」、「我覺得你存的錢，最後會吐回去看醫生」、「你應該是Dcard上面最省了，真的不需要再省了」。
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