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他錄取台大「頂尖志願」卻遭學長姐狂勸退 網反曝：真的很吃香

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，放榜錄取第一志願台大會計系，但學長姐皆極力勸退新生入學該系，釣出過來人反曝優勢。圖／聯合報系資料照片
一名男網友表示，放榜錄取第一志願台大會計系，但學長姐皆極力勸退新生入學該系，釣出過來人反曝優勢。圖／聯合報系資料照片

大學個人申請第一階段篩選結果日前揭曉，考生幾家歡樂幾家愁。對此，就有一名男網友PO文表示，放榜錄取第一志願台大會計系，但發現網路上對會計系的評價只能說是慘不忍睹，因此好奇發問「真有那麼慘烈嗎？還是其實有點過於浮誇了？」釣出過來人反曝優勢。

該名男網友在《Dcard發文表示，他是今年學測生，近日一階放榜錄取了台大會計、台大工管、政大金融及政大財管，而他的第一志願是台大會計系，但上網搜尋後發現，會計系課業繁重，未來工作起薪低，只要是過來學長姐皆極力勸退新生入學該系，即使不怕餓死但也不能吃飽，讓他不禁疑惑「到底會計系真有那麼慘烈嗎？還是其實有點過於浮誇了？」

原PO提到，原先的第一志願是台大財金系，卻因一分之差落榜，「在財金方面的興趣絕對是高過會計的，現在對於未來發展十分迷茫，所以希望能發文尋求各位學長姐的高見」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛回應「台大會計去金融業也是橫著走」、「傻孩子，懂會計真的很吃香」、「認真推台大會計，想學什麼台大都有很多資源，進來就知道了」、「我是覺得讀會計系不錯啦，學一些會計邏輯跟怎麼看財報，剩下的路其實很廣，不要被事務所侷限就好」、「其實就文組來說算是出路穩定，薪水具成長性，如果想要出國也相對容易」。

此外，還有網友表示，「建議先讀會計系，會計是商業的語言，即使要往金融業發展，能看懂財報能做財務分析也是基本功夫，所以先讀會計系，之後不管你要跳財金所還是其他所都是不錯的路線」、「台大會計好好念絕對不會不值得，有四年會計的紮實基礎，研究所再轉財金、商管都很好，出國去挑戰也無不可」、「沒興趣真的不要讀會計，很痛苦，但是不管讀哪個系都一定要去修初級會計，對未來很有幫助」。

台大 科系 學測 放榜 Dcard

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