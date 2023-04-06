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墾丁雞排一片120元！網酸：有錢人去墾丁 沒錢人去日本

聯合新聞網／ 綜合報導
雞排是台灣人最愛的日常美食，有網友發現墾丁大街雞排已經漲到120元，圖為示意圖，非當事雞排店。報系資料照片
雞排是台灣人最愛的日常美食，有網友發現墾丁大街雞排已經漲到120元，圖為示意圖，非當事雞排店。報系資料照片

清明連假期間，不少人往南部跑，墾丁人擠人到處塞車。有網友發現墾丁大街雞排已經漲到一片120元，比台北連鎖店的100元還貴，讓他驚呼，「尊絕不凡一片120！台灣人真的很有錢」。

原po在ptt發文，稱清明連假去墾丁玩，看到墾丁大街有間店厚雞排120元、厚豬排100元，他笑稱「你看墾丁大街一片雞排120，台北的連鎖店還在100落伍了啦！直接漲到120，讓大家看見南台灣的消費實力」。

網友開酸，「財富自由的人才去墾丁」、「亞洲夏威夷 ！便宜」、「有錢人才去墾丁，我沒錢只能去日本XD」、「窮人才會對國旅抱怨連連」「才賣120，丟墾丁的臉」、「昨天還有人Po墾丁脆皮豬肉300元」 、「太便宜了吧！墾丁滷味不是都破千嗎」、「放假才賺你這麼一次120，平日只能吃土」。

也有人認為店家還算良心，「厚雞排 ，先看一下有多厚吧」、「貴是貴，但清楚寫出來還行」、「觀光區還好啦 」、「要帶風向，好歹拍一下實體長怎樣」、「墾丁之前被罵主要是價錢不寫清楚又超貴的吧」。

墾丁 雞排

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