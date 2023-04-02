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一張圖看天氣！連假天氣溫暖 北台灣「這天」明顯降溫濕冷

他見路上女生都愛「穿這樣」差點走光 網看傻眼：真的很納悶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男大生表示，不少女生都會穿著很透很薄的白長褲，有時還無法完全遮住內褲顏色，讓他超不解，貼文掀起網友熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名男大生表示，不少女生都會穿著很透很薄的白長褲，有時還無法完全遮住內褲顏色，讓他超不解，貼文掀起網友熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

最近天氣越來越熱，許多人已將厚重衣物收起，換上輕薄舒適的穿搭。然而，就有一名男大生PO文表示，近日逛夜市時發現，不少女生都會穿著很透很薄的白長褲，有時還無法完全遮住內褲顏色，因此好奇發問「我還是不太懂為什麼會想這樣穿？」掀起網友熱議。

該名男大生在《Dcard發文表示，前幾天逛夜市發現，一堆女生都會穿著很透很薄的白長褲，「輕則露出內褲痕，嚴重一點我連她穿什麼樣式顏色的內褲都看得出來」，讓他不禁疑惑問道「女生都喜歡穿透明白長褲？我還是不太懂為什麼會想這樣穿？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「確實三不五時會看到這種的，我也真的很納悶為什麼要這樣」、「我是女生，我也不懂」、「之前也有看過，還在我面前彎腰，內褲看得一清二楚」、「因為通常大家穿完褲子是在家，光沒那麼強烈，所以照鏡子時不一定會發現褲子很透」、「我覺得有時候室內外看起來會不太一樣，覺得很多人不是刻意的，是買到品質不好太薄的」。

此外，還有網友提到「她不知道，結案。之前我們教授也這樣穿，我還去提醒她，她根本不知道內褲花色看得一清二楚」、「我覺得是因為自己看不到後面，所以才不小心穿出門的…我上次也提醒我同學，而且我也超怕自己這樣，超尷尬」、「所以我買白長褲都會特別注意，很多內褲痕真的好明顯，但想要那種垂墜的型，布料通常又薄又貼膚，所以一定很明顯」、「我就是那種女生，覺得褲子好看就不在意」。

女生 Dcard

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