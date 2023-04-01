連假人潮擠爆高鐵南港站！他見300人搶買票 網曝：南部四場大型活動

5天清明連假開始，有網友想著避開周五的車潮，選擇今（1）日到南港高鐵站搭車，沒想到人潮相當驚人，將近有300人的買票排隊人龍，不禁感嘆「5天連假的恐怖」。

網友在PTT發文提到，以為避開昨天車潮就安全，今早10點多在南港高鐵站，卻看到「每排買票人龍至少排了7、80人，排了整整四排」，忍不住直呼「也太誇張」。

貼文一出，網友紛紛留言「昨天人就很多了」、「App掃碼買票不是很方便」、「線上購票這麼方便何必花時間排隊」、「都要去高雄的，台灣祭(屏東墾丁)、大港開場、五月天、阿妹，4場大型活動」、「南部發大財」、「左營高鐵超多人，還好提早買票，北上回鄉」、「活動都在南部啊，連假天氣好沒下雨」。