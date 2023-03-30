搭捷運下半身只穿丁字褲？「金髮妹」身分公開引網激辯：自由過頭

衣著風格雖屬個人自由，但在公眾地方，亦應考慮是否會影響他人。1名網友早前在社交平台分享照片，看到1名捷運乘客穿著短版上衣，下半身只穿丁字褲和白色吊帶絲襪，下體位置則以長布遮掩。發文者不禁質疑：「請問可以這樣穿坐捷運嗎？下半身丁字褲有穿跟沒穿一樣！」大批網友看過相片亦議論紛紛，有人認為應予以尊重，但也有部分人批評不應在公眾地方穿太過暴露的衣服，又有網友認出該乘客為男性，指他經常以類似的性感打扮現身街頭。

樓主在facebook群組「爆怨公社」發文並上傳照片，顯示在1節滿座的捷運車廂內，1名金長髮的乘客打扮性感，上半身穿白色及胸的上衣，粉紅色腰帶繫著1塊遮擋著前面生殖部位的布料，後方則疑似吊著1撮皮毛猶如「小尾巴」，以及穿上丁字褲、吊帶襪和高跟鞋。

樓主不禁在貼文質疑該名乘客在捷運車廂的衣著打扮，或許會影響其他乘客，問道：「請問可以這樣穿坐捷運嗎？下半身丁字褲有穿跟沒穿一樣！」貼文立即引來網友熱議，部分人批評該乘客會對其他人造成不便，附近的乘客亦會非常尷尬，「打著自由的名號，情緒勒索別人」、「唉，有時候真的自由過頭」、「自以為兩性平權就可以這樣展示身體，實則根本看了不舒服」、「要活出自己要先自省自己有沒有影響別人吧？」。

有網友認出該名乘客其實為1名網紅，在粉絲專頁上自我介紹為「愛穿女裝的大叔」，不少人留言稱曾遇上該網紅，「他就是很勇敢做自己的大叔，不用偷拍放上來，你大方和他合照他也願意」、「你管那麼多，人家有勇氣穿出門好過你私下上網公審」。

樓主其後再更新貼文補充說，他純粹認為問題在於場合不對，「沒有其他意思，只是希望可以加些措施而已」，又稱自己看到留言才知道對方的身份，「很佩服自信的人，能試著活出自己的樣子，是需要很大的勇氣的」。

有網友認出該名乘客其實為1名網紅，在粉絲專頁上自我介紹為「愛穿女裝的大叔」。圖擷自爆怨公社。

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文章授權轉載自《香港01》