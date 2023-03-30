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女友想吃知名品牌千層蛋糕！他1招花百元買2片 真相卻被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友分享「偷天換日」知名品牌的千層蛋糕，引發話題。 示意圖／ingimage
男網友分享「偷天換日」知名品牌的千層蛋糕，引發話題。 示意圖／ingimage

蛋糕的價錢落差非常大，有幾十元的平價蛋糕，也有一塊要價上百元的高級蛋糕。一名男網友在臉書上發文，提到女友吵著要吃知名品牌的千層蛋糕，但因為自己不想花太多錢，所以進行了一個「偷天換日」的計劃，而真相曝光後，許多網友都忍不住開罵。

昨（29）日一名男網友在臉書社團「全家便利商店／7-11 超商新品&好物分享區」上發文，表示女友吵著要吃知名品牌的千層蛋糕，但因為自己不想花太多錢，於是就想了一個「偷天換日」的計劃，打算買超商的千層蛋糕給女友吃就好。

原PO透露他拿了同事吃完的知名品牌蛋糕外盒，再前往超商購買兩塊售價79元的原味和抹茶千層蛋糕，最後偷偷冰在冰箱裡。原PO指出女友下班回家看到蛋糕非常開心，「嘴角上揚到快碰到眼睛，就知道她一定又再次愛上我了，女友邊吃還邊說，『你怎麼對我那麼好』」。

原PO把超商買來的蛋糕放進同事用過的盒子。圖擷自全家便利商店／7-11 超商新品&好物分享區
原PO把超商買來的蛋糕放進同事用過的盒子。圖擷自全家便利商店／7-11 超商新品&好物分享區

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住開罵，「欺騙還這麼沾沾自喜，真的是很不可取，覺得不值得就不要買，還拿別人用過的盒子來裝，你女友真的是太可憐了」、「撿別人吃完的空盒，好噁心，都是別人的口水，我會吐」、「覺得名牌蛋糕不值得可以直說，欺騙得來的好感只是曇花一現」。

也有網友提到，「大家不用太擔心，他應該沒有女友，只是自己在自嗨」、「女友在哪？有圖有真相」、「留言區也太入戲，搞不好是編出來的笑話，想說讓大家笑一笑而已」、「會不會女友在這社團，只是你不知道？」、「希望你女友有看到這篇貼文」。

女友 價錢 超商

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