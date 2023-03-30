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全台最正女警地圖曝光！釣出本尊現身 萬名網友朝聖：好想被逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。圖擷取自IG＠6v6v6v6v_
警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。圖擷取自IG＠6v6v6v6v_

警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。IG帳號「bcard. bcard」專門分享正妹資訊，最新一則貼文「全台最正女警地圖」，吸引上萬名網友們前來朝聖，有人就笑說「犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名」，也意外釣出本尊親自回覆。

IG帳號「bcard. bcard」分享一篇「全台最正女警地圖」貼文，台中市員警「楊舒婷」、桃園市平鎮交通分隊「林筱綺」、桃園市政府警察「若維」（強調不是張有君，是若維）、台北中正二分局「陳柏婷」、野柳派出所「張裔姁」、高雄湖內分局「吳奕嫻」、高雄保三總隊「葉依寧」。

底下網友們留言嗨翻，紛紛開玩笑說「逮捕我吧，我預謀意識犯罪」、「有君好正可以逮捕我嗎？」、「有新進同事再跟我說一下，我再去犯罪」，也有人推薦自己喜歡的女警，「斗六最正女警賴O文，最正沒有之一，至少也能排在全國最正女警前10」、「大溪最正女警」、「中壢新中北也有一個」、「中和交通隊也有一個不錯的女警」。

不過，桃園市政府女警名字遭打錯，意外釣出本尊「若維」現身指正「哈囉我是3本人，但我的名字不叫張有君」，留言笑翻一票網友們「那張有君是誰」、「為了妳~我願意搬回桃園給妳開單」、「請有君以火力支援我！」、「前方敵君正在進攻防禦塔」。不過該名女警「若維」也在留言區透露，自己目前已經離職了，歡迎來高雄找她接睫毛。

警察 正妹

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