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有錢真好！內湖新大樓停車場停「三輪車」 網曝真實功用：停這台會賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到內湖有一棟新蓋好的大樓，裡面停了一台三輪車，引起不少網友熱烈討論。停車場示意圖／ingimage
有網友看到內湖有一棟新蓋好的大樓，裡面停了一台三輪車，引起不少網友熱烈討論。停車場示意圖／ingimage

不少人買房會跟車位一起買，但機械車位的價格也讓有些買房的人猶豫，一名網友看到內湖有一棟新蓋好的大樓，裡面竟停了一台三輪車，令他不禁直呼，「有錢真好」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他看到位於內湖的一棟新蓋好的大樓，機械停車場裡面竟停了一台藍色的三輪車，車上還有瓦斯桶還幾個大箱子，令他不禁直呼，「花百萬元買停車位就為了停這台！有錢真好」，原po也表示，在現場也看不懂，「只知道這台車是在賣吃的」，有不少網友認為這台車是「會賺錢的車」。

網友紛紛表示，「停這台還會賺錢，停別台只會掉價」、「說不定他今天買的了房子，就是靠這台車起家的」、「生財工具，沒毛病」、「他停的是正資產」、「合情合理啊，這台也算是台稀有的牛啊」、「這台搞不好已經幫他賺了幾十個百萬」、「這是賺錢的，很可以」、「為了這台愛車，只好買棟樓」、「可能以前這台賺的錢都拿去買房了，現在靠收租過活，出來營業只是興趣」、「行動餐車生意好時一天就淨賺一萬以上」、「或許這台的營收1個月，你要工作3個月」。

有網友則表示，「三輪車走在路上都是違規的」、「瓦斯桶這樣放停車場，住戶應該會有意見吧」、「這台依照法規停在這邊的話，估計是被歸類在棄置雜物，要依法清理掉…」、「停車沒問題，但是那個瓦斯罐沒收走，有公共安全的疑慮」。

有網友看到內湖有一棟新蓋好的大樓，裡面停了一台三輪車，令他不禁直呼，「有錢真好」。圖/「路上觀察學院」臉書粉專
有網友看到內湖有一棟新蓋好的大樓，裡面停了一台三輪車，令他不禁直呼，「有錢真好」。圖/「路上觀察學院」臉書粉專

內湖 停車場

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