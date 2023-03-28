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便當店名加「這2字」價格暴增、客人還全轉性 網：流量密碼？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享公司附近的便當店加上2字後，價格暴增。示意圖。記者許正宏／攝影
有網友分享公司附近的便當店加上2字後，價格暴增。示意圖。記者許正宏／攝影

簡單改店名，菜單價格就可以提高？有網友發文分享公司附近的一家便當店，原本品項價格不到一百元，沒想到過年後店家重新裝潢改名，價格竟暴增，讓原PO大嘆「是不是便當店的流量密碼？」

一名網友在PTT發文，表示公司附近有一家便當店，原本叫做「XX烤肉飯」，主菜有烤肉片、雞腿、排骨等，開了好幾年，價格也從70元漲至90元，通常是男同事會訂的便當店。

原PO接續說道，該家便當店今年過年後重新裝潢，改叫「XX韓式燒肉便當」，「內容完全一樣，只是多加一種甜甜的醬跟灑芝麻」，價格暴增，變成125元起跳。

原PO表示，自己後來很少訂這家的便當，但發現許多女同事都開始訂這家的便當，有女同事還說好吃。原PO隨後告知是「以前的烤肉飯換名字加價而已」，該名女同事則說以前沒買過，「看到『韓式』兩個字才想買買看的」。原PO因此好奇女生是不是對「韓式」兩個字沒抵抗力，「這是不是便當店的流量密碼？」

對此，有網友表示認同，「迷妹對歐巴的意淫加成，難吃也要哭著說好吃」、「我是欸」。有網友則說「我相反，看到韓式就pass」、「不喜歡韓式，標了我直接跳過」。也有網友分析，這樣的現象不僅限於韓式，「家裡附近的便當店改名成日式食堂也漲了五成，生意更好了」、「加個韓式、日式、義式、法式，哪怕你料理分明是台式的，都還是會有人買」。

便當 烤肉 女生

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