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台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

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台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

聯合新聞網／ 綜合報導
德國女孩雷堤娜分享自己觀察到的10項台灣奇葩特質。 雷堤娜YouTube頻道
德國女孩雷堤娜分享自己觀察到的10項台灣奇葩特質。 雷堤娜YouTube頻道

6歲就來台灣的德國女孩雷堤娜，說著一口流利的中文，時常在自己的YouTube頻道記錄台灣生活的點滴。最近她拍攝影片分享長年觀察出來的台灣10大文化特質，犀利的觀點讓不少人直說「比台灣人還瞭解台灣人」。

雷堤娜上個月拍了一部名為「我眼中奇葩的台灣人文特色」的影片，一開始自嘲這是會被「幹譙」的一集，但她覺得這些台灣文化太有趣，讓她忍不住分享。影片中她細數了10項覺得「奇妙」的台灣特色，並解釋自己無法接受的原因。

第一，鐵窗。雷堤娜說，台灣每個人的家都像一間小監獄，1、2樓就算了，連13、15樓也裝鐵窗，「難道小偷是蜘蛛人嗎？」她提到台灣治安是世界上前幾好，因此鐵窗的存在讓她很困惑。

第二，小貓小狗裝嬰兒車。她時常看到狗坐娃娃車、貓裝在背包裡，但在她的觀念裡，狗就該在外面跑，貓則待在家裡，她不解為何需要帶狗或貓去逛百貨公司。她認為把寵物當小孩可以，但不要讓牠們忘記自己是狗或貓。

第三，不喜歡走路、走樓梯。她搭高鐵跟捷運時，發現大家寧願排很長等手扶梯，對一旁空蕩的樓梯視若無睹，連去健身房也不願先爬樓梯暖身，而是花時間等電梯。

第四，吃的文化。台灣美食很多，碰面總是問「吃飽了嗎？」，約見面也都在餐廳，跟台灣人聊吃的總能找到話題，YouTuber拍美食影片也較易獲得高點閱率，但對其他事情卻興趣缺缺，她打趣形容台灣人跟吃可以結婚、生寶寶了。

第五，愛看醫生。不論大小症狀都會去看醫生，也沒有不好，因為這代表健保制度很便利，不像國外就醫超貴，生病多半自行買藥、在家休三天。她也很感謝有健保可用，但也認為不必任何小問題都去看醫生，因為身體有自癒能力。

第六，補習班文化。剛來台灣時，因為同學都在補習班，她也要求父母讓她去，但只去了2個月就放棄，一來她在補習班都在玩，二來補習費很貴。她認為在學校學不好的東西，在補習班才能學好，根本本末倒置，而且像她上完整天的課還去上補習班，腦容量根本裝不下那麼多東西。

第七，大太陽撐傘。台灣人怕紫外線致癌，瘋狂防曬，連她媽媽坐在路邊曬太陽攝取維生素D都會有人過來幫忙遮陽。她表示雖然不防曬容易讓皮膚變差、生皺紋，但無法阻擋她們愛曬太陽的心，也許老得快，但活得快樂就好。

第八，排隊文化。只要看到有人在排隊，98%都是台灣人，為了吃個海底撈可以排2小時，讓她覺得匪夷所思，直稱是「奇景」。

第九，叫警察文化。占停車位、家人吵架等事都可以叫警察來解決，她疑惑這些成年人沒辦法自己處理嗎？她表示在國外除非很嚴重、到了會出事的狀態，不會把叫警察放在嘴邊。最後則是動不動就說要告人，讓她覺得提告對台灣人來說是很容易的一件事。

雷堤娜講完上述10項後笑說，這些文化特質其實都是可以連貫起來的，是好是壞不好說，但都是很獨特的台灣特徵。

不少台灣網友看完影片也直呼「連台灣人都認同妳的想法跟看法」、「您比台灣人還瞭解台灣人呢！」、「一針見血點出台灣人的一些缺點，尤其大多數台灣人很懶得走路，短程路也要騎機車懶得運動」。

但也有不少人對她的疑惑提出解釋，「8-90年代台灣治安不好，有鐵窗很正常」、「鐵窗現在是防摔落的作用較大」、「有時候讓狗狗坐推車，是因為這樣才能搭乘大眾運輸工具」、「貓狗坐推車，很多因牠們已年老或生病」、「補習班通常是家長下班前安置小孩的地方，現在雙薪家庭多」。

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