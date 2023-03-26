搭捷運手臂被噴不明液體 他轉頭見1正妹拿這瓶嚇「別亂噴」

捷運是不少人通勤的重要交通工具之一，不僅快速、方便，費用也較便宜，但也因為搭乘的人多，容易出現許多糾紛和狀況。一名男網友日前搭捷運時，隱約覺得站在他後面的乘客噴了不明液體，讓他心生恐懼，還以為是恐怖份子，等到鼓起勇氣轉頭查看，發現後方是名正妹乘客，真相揭曉也讓人啼笑皆非。

這名男網友在Dcard透露日前搭捷運回家時，因為不想跟其他乘客擠來擠去，也不想跟那些想坐著的人去爭座位，因此選擇站在門邊。不過就在列車快到站準備下車時，原PO隱約覺得有人站在他身後且離得很近，幾乎已經在不安全的距離之內了。

他說就在車門要打開的瞬間，不知道手臂被什麼東西噴到，當下覺得這個濕度、刺激感、味道、擴散速度等等，心裡猜想是毒氣還是有人打噴嚏，或者有人在玩水？原PO從車門玻璃反射的影子看到，他的後面站著一個戴著口罩、看不清楚臉的女生，讓他擔心該不會是恐怖份子要犯案？

就在車門一打開的瞬間，原PO鼓起勇氣回頭看，這才發現身後的那個女生是個正妹，而他手臂被噴到的液體原來是女乘客在噴酒精。女乘客看到原PO回頭看她也覺得很疑惑，不過真相揭曉後，原PO也鬆了一口氣，還為自己亂猜是毒氣而感到好笑，但他也奉勸大家「在捷運上真的不要亂噴」。

貼文引起熱議，不少人開玩笑地說「隨時都要四處看看」、「換你噴東西回去啊，禮尚往來」、「我是前幾天遇到前面女生上課噴香水，她噴在手上然後一直搓，味道有夠重。我都大四了還第一次遇到上課噴香水的，而且我故意咳嗽還轉頭來瞪我」、「就噴酒精你也可以寫成這樣」、「如果是個醜女，你肯定覺得她在噴殺蟲劑而不是酒精」、「我以為是辣椒水」。