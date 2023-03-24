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她帶爸媽逛好市多被擋「1卡只能帶1人」 網曝原因：會變嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多商品豐富，價格也實惠，時常吸引不少消費者光顧，但因為好市多採付費會員制，限定一張卡只能帶2位非會員朋友進場，就有一名女網友發文抱怨，日前帶爸媽前往購物時，入場前被工作人員要求只能帶一人進去，讓她聽了不解地想問「為何好市多變得不通人情了？」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，日前她拿著家庭卡跟爸媽一起去好市多採買，在進場前出示卡片後，工作人員卻告訴他們一張卡只能帶一人，還說這是規定，讓她非常傻眼。原PO隨即找了一名獨自入場的民眾幫忙，但仍然被工作人員擋下來，還說「不好意思！我們不能借卡陪同喔」。

她說自己沒有收到APP的通知，而且自己拿的是家庭卡，一卡給哥哥用，但哥哥在上班沒辦法一起去，而媽媽不會開車，所以是由爸爸開車同行。原PO不解以前疫情時也是一卡可以帶四人，「台南好市多到底怎麼了？感覺好市多變得不通人情了」。

不少人分享自己的經驗表示，「中和店曾經帶岳父母、老婆共四人，沒攔給過」、「我也有被攔過，發現好像是他們只要有辦會員業績壓力時，就會變得很嚴格」、「上週六第一次去汐止店，進門竟然不用看卡耶」、「新竹一卡一家人可以，汐止沒在看卡，用滿一年續卡補發可以很多張」、「我之前帶4個人（包含我就5人），然後被擋下來跟我說最多包含持卡人就只能4人，但是員工只是提醒我，還是讓我們全部進去了，怎麼感覺每家規定都不一樣啊？」

從好市多官網可看到，「好市多會員是繳了會員費才得享有在好市多購物的權益，會員卡僅限本人使用。歡迎您的家人朋友同行，每次每位會員至多可攜帶兩位來賓，購物結帳時必須由持卡之會員付帳」。

好市多

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