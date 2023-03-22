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BLACKPINK被傳7月來台加場！北部這2縣市被點名 網不信：有場地嗎？
南韓女團BLACKPINK日前在高雄開演唱會，掀起全台追星熱潮，高鐵還為此加開班次疏運人潮。不過今（22）日Dcard瘋傳BLACKPINK可能7月會再來台開唱，且地點將選在北台灣，令不少粉絲震驚。
有網友在Dcard發文表示，近日聽說BLACKPINK可能7月再來台加開演唱會，但消息來源不確定，他是通過兩個管道才輾轉得知的，「我看到的消息來源是：1.有在理想國（BLACKPINK演唱會主辦單位）上班的朋友偷聽到的，2.還有一位職業票券買票的黃牛說的」，該名黃牛甚至直接說「大家七月新竹見」，令原PO感到震驚又心存懷疑，但也說就算機會渺茫，還是會期待一下。
貼文一出隨即掀起討論，多數網友不太相信此消息，「光新竹見就沒參考價值了」、「新竹哈哈哈哈哈哈，是要辦在新竹棒球場嗎」、「怎麼可能7月還會來…真的想太美」、「我記得七月不是簽約嗎？如果是這樣行程有點趕」、「韓團很少會在台灣辦安可場吧」、「先去google一下她們巡迴已經預訂加開了多少場好嗎，台灣排不到啦」。
不過，留言區卻有一名網友指出，BLACKPINK7月來台加場機會大，「因為朋友原本有買票，但因為理想國超賣票的情況，導致沒有拿到票，後來詢問主辦，他們給的方案是直接退錢或是不退錢但保留下場的座位」。
該名網友更在留言串稱，主辦表示開唱地點可能選在桃園、新竹，又吸引許多人蓋樓留言，「他們安可好像都會換場館」、「桃園超可以的啊」、「桃園棒球場是不是只能2萬多人」、「說真的5萬張票都搶不到了，場地更小我真的很擔憂」。
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