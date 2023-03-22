外送員不打電話通知拿餐 她一開門看到「餐點被放地上」氣炸

現在外送平台方便，很多外送員在餐點抵達時，會打電話通知顧客下樓取餐，不過日前有顧客指出，她的餐點被放在鋪著報紙的地上，讓她氣炸指出「不願意打電話，按電鈴很難嗎？」對此，網友建議她「可以客訴了！」但也有內行人告訴她「如果要按門鈴要寫在備註」。

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片，只見外送餐點被直接放在街道上，而餐點下方僅鋪有一張報紙，讓人有衛生疑慮。原PO不滿表示「我就問，不願意打電話的話，按電鈴很難嗎？直接放這樣？送我這單的外送員大哥、大姐啊，可以不要這樣搞嗎？」

對此，有網友回應「外送員有時傳訊息會有延遲狀況，沒注意的人可能不知道」、「有可能外送員有傳訊息，但是在餐點抵達後，外送員選擇已配送完畢，所以訊息就消失了」、「按電鈴真的很難，有些顧客被按電鈴會給負評」、「很多顧客都不愛外送員按電鈴，如果想要外送員按鈴提醒，可以自己寫在備註」。

不過也有人建議原PO「直接客訴」、「這樣放地上很容易有蚊蟲，很明顯是外送員為了趕下一單，才這樣放的」、「餐廳評鑑完就有外送員評論了，記得直接按『幫助』去找客服，直接投訴就好」。