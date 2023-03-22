餐飲業沒有台人？他見越南人煎鍋貼驚呆 網友揭原因：真的猛

許多東南亞國家的人會選擇來台就業，如今也成為台灣不可或缺的勞動力。有網友發文分享自己觀察到的現象，表示在連鎖店、小吃店都會看到越南人的身影，因此好奇台灣餐飲業的員工為何都變成越南人。文章一出，許多網友也都認同越南員工真的越來越多，並讚賞他們的能力好。

一名網友在PTT發文，表示到八方雲集、溫州大餛飩等連鎖店吃飯，發現都是越南人掌廚，去知名滷肉飯用餐，服務生也是越南人，原PO因此好奇在台的越南移工是否真的很多。

該篇文章引發迴響，網友紛紛表示真的很常看到越南人，「我家黃昏市場也很多越南人員工」、「我家這邊的八方（雲集）也是兩個越南員工，蠻親切的」、「便當店也都是」、「常去買的鹽酥雞店也請了兩三個越南留學生」、「一堆餐飲老闆都是了，做一做就自己開店」。

有網友則肯定越南人的能力，「越南人煮菜很好吃」、「她們肯做，手藝也好」、「越南妹真的認分又會做生意」、「遇到的都態度很好，不會耍脾氣」、「妹子正正的，態度又好，跟她買東西心情很好」、「推越南人，親切」、「越南人真的很猛」。

另有網友點出這樣的現象與勞動條件有關，「因為薪水不願意增加啊，只能請外籍」、「就好像我們往歐美去一樣，少子化很多基層工作沒人要做」、「台灣人只想光鮮亮麗又錢多的工作」、「台灣人怕熱嫌髒不願做」、「實際上就是被剝削的工作越來越少台灣人願意做，但有些工作的待遇還是比移工的母國好」。