汽車車牌兩邊「黏2片凸面鏡」要幹嘛？內行揭暗黑真相：根本違法

有些民眾會改裝自己的愛車，以便提升駕駛感受，但切記不要觸法。日前有駕駛在路上，發現前方轎車的後車牌裝了兩面凸照鏡，原本以為那是要用來反制後方來車的遠燈照射，不過有內行人出面指出，「那不是防遠燈，那是用來讓測速照相照相失靈過曝光，這是違法的」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，一輛看似平凡的銀色休旅車，後車牌兩旁各別貼上一片凸面鏡，約莫一個拳頭大。由於凸面鏡可以反射後方轎車遠燈，代表後方來車若是開了遠燈，反而會被強光照射，讓原PO以為照片中的駕駛也是為了要反制後車閃大燈，才自行加裝兩片凸面鏡，笑說「遠燈破裂者」。

貼文曝光後，有內行人點出暗黑真相，稱「那個應該是防測速照相機閃光的」、「不一定是防遠燈喔！休旅車的大燈也是在這位置，用鏡子反射加強亮度，可以擾亂行車記錄器鏡頭光圈大小，進而讓鏡頭拍不出大牌」、「感覺應該沒用了，現在都有加配雷射照相，如果閃光照不出來還會被加開違法改裝」。

此外，有網友認為，就算該名駕駛要用那兩片凸面鏡來反制後車閃大燈，效果也很有限，「這個會吃罰單，而且遠燈會打在後窗的位置」、「還不如裝在前面比較有效，對向車開遠燈是直接刺眼」、「凸面鏡，只會有一個小亮點，反射力很弱」。