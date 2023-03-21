資安即國安？2357萬台人資料遭兜售 他探索外洩網：無所不有

據聯合報報導，國際知名駭客論壇BreachForums去年10月間，出現一名暱稱「OKE」的不明人士，公開兜售2357萬2055筆台灣戶政資料，調查局已鎖定一陸籍人士涉案，依違反個資法及妨害電腦使用等罪移送台北地檢署偵辦，許多民眾則對台灣資安問題感到憂心。

有網友好奇探索後在Dcard後發文，「究竟有多少台灣人資料被販賣」，探訪網站後發現，某連鎖購物中心的外洩資料，有會員個資、防疫實名登記、發票明細等交易資料，就連證券交易所，也有包含姓名、電子郵件、帳號密碼、個人住址等資料外流。

原PO指出，外洩的資料恐被拿去惡意註冊非法網站，進行詐騙或是用來轉賣、騷擾他人，更呼籲民眾及公司行號重視資安，別因長期不重視資安問題，導致人才以及防範設施長期缺乏。對此，許多網友也直呼「可怕的是好像沒多少人關心這件事」、「最大根本問題是政府立法判罰太輕，導致企業根本無心專注於資安」、「你的個資真的沒有你想像的被受保護」。

此外，還有其他人留言，「台灣人的資料，不用暗網就在賣了，從小學開始，各大補習班永遠都知道我家電話、我的個資，擺明就是學校出去的」、「我們花了好幾億的唐鳳專屬部門不知道在幹嘛」、「不意外，不管換幾次電話都一直有詐騙騷擾簡訊電話，就知道資料早就洩露光了」、「同屆同學駭破校務資訊系統，搶課搶停車位」、「資安即國安」。