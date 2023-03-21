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醫曝2國中男生「超暗黑對話」！家長嚇壞：要保護女兒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為校園示意圖。圖片來源/ingimage
圖為校園示意圖。圖片來源/ingimage

小兒科醫師陳木榮轉述之前在超商聽見兩個國中男生對話，「我要上李XX，這學期結束以前一定要上」、「那你先上，之後再換我」，兩個孩子稚嫩面容和超誇張談話內容，讓他嚇了一跳。

陳木榮日前「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書發文，「我原本以為生了孩子，給他一個好環境，孩子就可以一路順利成長。後來我發現，我錯了！」

陳木榮醫師日前參加三峽分局舉辦的反詐騙、反毒宣導同樂會，提醒爸媽要告訴孩子，毒品可能包裝成軟糖、果凍、巧克力、梅子粉或咖啡包。外觀看起來沒問題，無意中由壞人提供或是同儕慫恿，一旦吃下去，可能就毀了孩子一輩子。他重申，任何人給的食物，都不要輕易放進嘴巴，「希望所有的孩子都能夠健康順利的長大。」

不少爸媽看到國中生對話大驚，「天呀！看到一半我下巴掉下來」、「這對話⋯自己生女兒，都怕女兒以後被欺負」、「好可怕的對話，讓人一直想起《黑暗榮耀》裡那些加諸別人苦難為樂的學生，沒有一丁點的罪惡感」、「我還以為李XX是補習班名師，這麼難上還要考試？」、「一開始沒有意會過來，看懂後頭皮發麻，雖然知道現在小孩早熟，但是還是覺得很可怕」、「如果這兩個學生身上有穿校服，我會打電話給這個學校教務處請他們慎重地處理，提醒一下比較好」。

也有人不意外，「我當老師之後就了解這個世界的惡沒有極限」、「真的需要讓孩子學會保護自己，太多各種難以想像的惡意了」、「和7-11店長聊天，他說現在的小孩素質很差，男生都來店裡買保險套，女生都來買驗孕棒，(7-11對面是一所國中)」、「當我看到幼兒園老師把『黑桃A』這首歌給小孩跳舞用，我就感到絕望...唉！」

有網友感嘆，「現在父母唯一的期許就是孩子能健康平安」、「我想知道這兩個孩子的家庭教育出了什麼問題」、「家長真的要好好保護孩子，更要好好教孩子，一直用網路餵養孩子的父母是最大的幫兇。」、「我決定讓女兒幼兒園開始就去學跆拳道，雖然她現在才兩歲」。

國中生

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