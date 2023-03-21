超商店員見她主動問一句話 波蘭妹感動：完全是我喜歡台灣的地方

台灣超商的好，外國人也知道。一位旅居台灣的波蘭女孩，因為超商店員的一項貼心舉動，而讓原本不擅與店家互動的她感動不已，直呼「這就是我喜歡台灣的地方」。

經營臉書粉專「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」的蜜拉，近日分享她在台灣美好的超商經驗。蜜拉提到，她常常在超商買豆漿，但因為怕冷，所以都會先放室溫下退冰再喝。

直到丈夫告訴她，可以請店員幫忙微波加熱，雖然她原本比較怕跟店員打交道，也鼓起勇氣開口。不過讓她意外的是，後來每次去買豆漿，店員在她開口前，就會先主動詢問是否需要加熱，讓她不禁高喊「真的太貼心了」。

「我知道這樣的事情對台灣人來說可能不算是什麼，但對我來說，這完全就是我喜歡台灣的地方」，蜜拉表示，她沒想到人與人的關係可以這麼和諧融洽。

蜜拉接著透露，在波蘭的商店買東西時，她得先確認好自己是否有小鈔或信用卡，若是持大鈔消費，很可能會被店員賞白眼，甚至是拒賣東西給你，這也造成她不太擅長與店員互動。

她再次強調，在台灣永遠不用擔心這種事，並說「以去過世界上不少地方的我來看，這就是台灣珍貴的價值之一」，而這也是她每次回波蘭最想念台灣之處。

此篇貼文獲得數萬網友按讚，底下也有不少人分享各種店員「神技」，「超商店員很會記人，當妳習慣在一樣的超商微波飲品，她們都會記得喔」、「去超商拿包裹，一進門口就會有人跟我說今天有包裹喔」、「連戴著安全帽都認得，而且我還在外面停機車，已經把包裹找出來了！」、「連手機末三碼都背起來了呢！」。還有網友表示，從歐洲回來後更珍惜台灣的資源，「到處提供免費廁所，免費的飲水機，友善的店員！台灣真的很棒！」