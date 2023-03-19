打賞街頭藝人有低消？孩投60元被洗臉「乾脆別給」 全場戰翻

部分觀光區會有街頭藝人，有些是唱歌跳舞，也有人是表演特技。然而，一名網友在網路上發文，透露日前帶兒子去某觀光區玩，剛好看到有街頭藝人在唱歌，於是決定把口袋裡的60元零錢都拿去打賞，結果卻遭該名街頭藝人洗臉，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在「匿名公社」上發文，原PO透露日前帶兒子去某觀光區玩，剛好看到有街頭藝人在唱歌，但因為當時身上只剩一張千鈔和60元零錢，再加上已經買了很多吃的，而且還要加油，所以就給兒子60元去打賞。

沒想到，該名街頭藝人看到後，居然叫住原PO的兒子，並說「聽了一首歌只投60元，乾脆不要投」，還指著鞋子狠酸，「能買這麼貴的球鞋，結果口袋只拿得出零錢」。原PO坦言自己和兒子都相當不開心，「早知道就不要給，60元都可以買杯手搖飲」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我看過幾次街頭藝人唱歌，很多人都是給零錢的，哪有規定要給紙鈔的？」、「拿一塊錢才是所謂的不禮貌吧！街頭藝人如果不想收到零錢，可以掛個牌子寫『請投紙鈔』或『只收紙鈔』」、「這種街頭藝人素質不太行」、「有低消？這街頭藝人也太貪心了吧」。

也有網友提到，「其實給零錢還蠻沒禮貌的，就當是對方給的震撼教育，好好安慰孩子」、「我也是覺得給零錢不太有禮貌，我也有灌輸孩子這個觀念，街頭藝人是賣才藝的」、「給零錢其實不太禮貌，建議下次若真的沒百鈔就不要給了」、「我也給過零錢耶，然後也被白眼…原來這是沒禮貌的行為，我現在知道了」。