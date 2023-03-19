雞腿飯125元！他哀號「台灣快不能住人」 網點出關鍵：很合理

近年物價不斷上漲，以前百元就能吃飽一餐，現在似乎有些困難。一名網友在網路上發文，表示某間知名連鎖便當店的雞腿飯漲到一份125元，傻眼直呼「台灣是不是快不能住人了？」貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「雞腿飯要125元，台灣是不是不能住人了？」為題發文，原PO透露昨（18）日去光顧一間很久沒吃的知名連鎖便當店，結果發現雞腿飯已經漲價到一份125元，「之前明明才115元，通貨膨脹有夠可怕，台灣是不是快不能住人了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒錯…都快逼近基本時薪了」、「電價再漲，以後就是150元了」、「等電價開始漲，你會懷念125元的雞腿飯」、「別急，明年你就會覺得今年便宜了」、「這只是剛開始而已，等水電都漲，真的不用活了」。

也有網友點出關鍵，「125元很合理，現在大雞腿一隻成本就要65元」、「看雞腿大小吧」、「基本時薪都從95元變176元了，雞腿以前95元才變125元」、「 一隻雞腿要多少錢？才賣125元是佛心價」、「雞腿飯125元算便宜，這個價格只能吃排骨飯吧」。