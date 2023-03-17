業者怨漲基本工資導致物價上漲 網吐槽：全世界都一樣

政府近年陸續調漲最低薪資，從112年1月1日開始，最低薪資從25250元上漲至26400元，漲幅為4.56%，不過日前有網友抱怨「政府繼續調漲薪資，只會讓大家過得更苦，造成物價上漲」，他認為領低薪的族群只有少數，卻讓整體人民的生活準水下降。對此，網友們無情吐嘈原PO「領低薪的才不是少數」。

一名網友在Dcard發文指出，他發現新聞很常說到年輕人低薪問題，且將薪資不高歸咎於老闆要賺錢，不分給員工、台灣老闆喜歡壓榨員工，以及政府應該調漲基本薪資。

不過，他抱持著不同看法，認為他自己身為老闆，誰不想賺錢？政府如果持續調漲基本薪資，只會讓大家過得更苦，因為社會上領基本薪資的人非常少，大部分的年輕人領的薪水有35000元，台灣的基本薪資卻調整到26400元，讓月薪達3萬5以上族群變苦，可支配所得降低，如此一來，大家的薪資凍漲卻又得面臨物價上漲。

文末，原PO直言「希望政府不要再調整基本薪資，也請調整老闆的個人所得稅，降低一般人民的所得稅率，嚴格抓逃漏稅，並將多出來的稅務補貼在領基本薪資的公民，而不是讓大家一起生活困苦」。

對此，底下一堆人留言吐嘈「什麼叫做領基本薪資的人非常少，不知人間疾苦」、「領基本薪資的真的很可憐，已經夠弱勢，只能靠政府才能加薪，還要被一堆邏輯天才冠上物價上漲的罵名，我真的是沒辦法想像在北部實拿不到2萬6千元，扣掉必要支出後都快沒辦法生活了，是要怎麼存錢？台灣就是底薪太低，現在才會這樣」、「光看到你說領基本薪資非常少，就大概知道你不食人間煙火了」、「台灣會低薪，一個很重要的原因就是基本工資太低，本來就應該每年調漲，而且調幅不能太低，不然你能夠想像今天還有人拿2萬塊出頭的薪資，但外面物價跟現在差不多嗎？全世界政府都在調基本工資，難道他們都是笨蛋不成？」