快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後悔入手的家電是什麼？過來人點名「這2款」：根本是垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
家用電器百百種，入手前務必三思，以免買錯後悔。示意圖，非文中當事人。 示意圖／ingimage
家用電器百百種，入手前務必三思，以免買錯後悔。示意圖，非文中當事人。 示意圖／ingimage

家用電器百百種，買對了能讓生活更便利，買錯了不僅浪費錢也佔空間，因此入手前務必三思。有網友問「買過最後悔的家用電器是哪一個啊？」，引發網友熱烈討論。

原PO表示，最近有添購家電的需求，但礙於預算有限，不能什麼都買，於是詢問大家有沒有買過什麼家電入手後沒用過幾次，或者發現不太好用而感到後悔的，希望可以有個參考依據以免自己買錯東西。

貼文曝光後，許多網友熱烈討論，綜觀回覆內容，多數人點名麵包機，「麵包機+1，我買壓吐司那個，用沒幾次」、「麵包機…我老婆已經好幾年沒做麵包了」、「麵包機，自己隨便弄免揉麵包都比麵包機好吃」、「麵包機，需要準備的材料一堆，我不如去買一條現成的」、「鬆餅機、烤吐司機，養蟑螂的垃圾家電」。

同時，掃地機器人也多次被網友提起，「掃地機器人買了三台，結果老婆都找清潔公司來掃」、「掃地機器人，住大樓空間不大，自己掃比較快」、「掃地機對家裡東西多的人來說根本是垃圾」、「掃地機器人不適合地上放一推雜物的人」。

另外，網友們對於洗碗機的評價也是正反兩極，有人說「洗碗機完全洗不乾淨」、「洗碗機小家庭真的沒需要」，不過也有人表示「洗碗機怎麼會洗不乾淨？我老婆潔癖是精神病等級的，她都覺得洗得很乾淨了」、「洗碗機好用，寒流來時超實用」、「洗碗機，後悔太晚買，真的好用」、「說洗碗機洗不乾淨的，是買到便宜貨吧」。

家電

延伸閱讀

增量30%！萊爾富「318國際早餐日」推3款厚菠蘿麵包新品 會員點數5倍送

水桶腰的原因找到了！營養師破解8大「容易腰粗食物」，啤酒、湯底囤腰肉殺手，8成女孩都愛吃的它也上榜

陳耀訓紅土蛋黃酥點食成金！重新定義烘焙產業

冠軍的精品麵包店！「陳耀訓·麵包埠」新址飄香，麵包控必買清單1次收

相關新聞

最後悔入手的家電是什麼？過來人點名「這2款」：根本是垃圾

家用電器百百種，買對了能讓生活更便利，買錯了不僅浪費錢也佔空間，因此入手前務必三思。有網友問「買過最後悔的家用電器是哪一個啊？」，引發網友熱烈討論。

麥當勞推89元「1+1星級點」 老饕預言這組合恐下架：看來是前哨戰

麥當勞自今（15）日起推出全新「1+1星級點」，五款明星商品搭配經典美式咖啡或中杯飲品，享有89元組合價。然而，相關話題也在網路上掀起討論，除了部分網友認為沒有很超值，還有老饕指出「1+1今年必下架，這個看起來是前哨戰」。

懷疑外送員偷吃？ 他爆客人「訝異表情」尷尬解釋：是我買的

不少人曾有「尷尬」的經驗，近期有外送員發文表示，外送時跟顧客買一樣的「QQ蛋」（地瓜球）享用，未料在下車時不經意插了一顆吃，卻被客人撞見，原PO形容對方「訝異的看著我吃」，對此許多網友紛紛笑稱「真的很容易跟著客人買一樣的東西吃」，還有人建議「一定要立即反應，以免不當的聯想」。

酷炫「雙樓梯」像夢中永遠走不完 網揭真正用途：可能救你一命

以前有許多公寓或學校會採雙樓梯的設計方式，但現在比較少見了。日前有一名網友發文表示，他發現有一公寓設置雙樓梯，感到相當特別「想問設計這樣用意為何？」引發網友熱議。

隱身術太強！這張照片裡藏隻「蛙」 網友找到眼睛脫窗

一張照片，讓每個人都懷疑起自己的視力。一名網友貼出一張碎石路照片，透露裡頭藏了一隻蛙，讓大票網友拚命睜大眼，跟著做起視力檢查。 「靠邊…差點踩到」，這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，拍

公司便當「塞一隻大魚」只要45元 網卻不挺：寧願選肉燥

物價直直漲，現在外食族一個午餐便當，早就飆破百元以上。日前有一名網友發文，分享公司的便當俗尬靠北，意外掀論戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦