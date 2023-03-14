懷疑外送員偷吃？ 他爆客人「訝異表情」尷尬解釋：是我買的

不少人曾有「尷尬」的經驗，近期有外送員發文表示，外送時跟顧客買一樣的「QQ蛋」（地瓜球）享用，未料在下車時不經意插了一顆吃，卻被客人撞見，原PO形容對方「訝異的看著我吃」，對此許多網友紛紛笑稱「真的很容易跟著客人買一樣的東西吃」，還有人建議「一定要立即反應，以免不當的聯想」。

有外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，外送QQ蛋給客人，剛下車不久，在外送APP上按一下「到了」，就隨手插了一顆自己買的QQ蛋吃，未料竟然發現客人已經走到面前，原形容對方表情是「訝異的看著我吃」，大嘆「真尷尬，還得解釋這是我買的」。

許多網友開玩笑表示，「客人OS：『現在偷吃的這麼大膽？叫我出來取餐還吃給我看』」、「真的很容易跟著客人買一樣的東西吃」、「要減肥千萬不能跑外送！越減越肥」、「下次一次串三顆吃給他看」、「我幾乎天天都幹一樣的事，客人出來一個臭臉」、「看文章自帶畫面是正常的嗎」。

還有人留言，「我要來訂地瓜球了」、「無法抵擋QQ蛋的美味」、「客人心裡一定覺得你偷吃他的」、「本日最尷尬」；不過也有人建議「一定要立即反應，以免不當的聯想」、「最好的方法，空箱的時候再吃，手上沒單的時候吃比較安全，解釋客人不一定聽」。